El Gran Teatre del Liceu estrena aquest dimecres la l’òpera participativa i coral ‘El monstre al laberint’ de Jonathan Dove i dirigida per Paco Azorín. La tercera edició del projecte compta amb centenars de joves estudiants de secundària de quinze centres de Catalunya, professionals de la música i les arts escèniques i l’Orquestra del Conservatori del Liceu. A partir del mite de Teseu i el Minotaure, l’òpera actualitza la història i l’adapta al context actual amb les persones refugiades com a epicentre. El muntatge es presenta com una “òpera de 360 graus” perquè busca generar una experiència immersiva amb videocreacions de Pedro Chamizo i intèrprets a l’escenari i al pati de butaques.

El muntatge ha aprofitat la història de superació i supervivència que narra el mite de Teseu i el Minotaure per situar l’acció a l’actualitat. Concretament, el director Paco Azorín ha fet un paral·lelisme amb les problemàtiques migratòries i persones refugiades. “Una connexió amb la realitat que ha permès al servei educatiu del Liceu reforçar els objectius de coneixement i de consciència social i ciutadana, i que també ha col·laborat a desenvolupar un projecte de formació integral que implica diversos àmbits de coneixement, més enllà de l’artístic i el musical”, han destacat des del Liceu. El projecte forma part del programa artístic i educatiu de LiceuAprèn, que fomenta la participació i creació col·lectiva d’una òpera. Uns 700 alumnes d’ESO i Batxillerat de 27 centres educatius del país han treballat durant mesos la preparació musical de l’òpera, la posada en escena i el procés de creació amb professionals del moviment i l’escena com Carlos Martos, Buia Reixach i els professors de música dels centres. A cada funció els joves participants són diferents, però tots comparteixen escenari amb la Coral Càrmina i el Cor Bruckner, els solistes Roger Padullés (Teseu), Gemma Coma-Alabert (mare) i Elías Arranz (Dèdal) i l’actor Marc Pujol (rei Minos). El mestre Manel Valdivieso dirigeix la part musical. El compositor Jonathan Dove va composar ‘Monster in the maze’ per encàrrec de la London Symphony Orchestra (LSO), la Berliner Philarmoniker i el Festival d’Aix-en-Provence. L’encàrrec consistia en realitzar una peça contemporània que pogués ser representada per un repartiment mixt, amb cantants professionals i aficionats, i que deixés espai també a joves intèrprets dels diferents països on es representés. De fet, Dove ha explicat a l’ACN que és la primera ocasió que podrà veure la nova versió del Liceu de la seva obra i ha celebrat que la iniciativa ajudi a arribar a noves audiències “perquè si no l’òpera morirà”. “Podem explicar històries poderoses amb l’òpera. La millor manera perquè els joves s’hi sentin involucrats és que en siguin les estrelles”, ha comentat. El compositor ha celebrat que els joves agafin el poder en aquesta producció i que “vegin que la seva feina té un valor”. Dove ha aplaudit que la producció giri al voltant dels refugiats, “una de les problemàtiques més importants que es produeixen en l’actualitat”. El Liceu va estrenar l’òpera participativa i coral a finals d’abril de 2021. La iniciativa es va repetir la temporada 2021-2022 i ara ha tornat en ple curs 2022-2023. A banda de l’estrena d’aquest dimecres a la tarda, l’espectacle es repetirà aquest dijous al matí i el 6 de juny a la tarda.