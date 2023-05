El Voilà!, el cafè-teatre del carrer del Cós de Manresa, torna a traslladar, amb l’arribada de l’estiu, la seva activitat a l’exterior de la Torre Lluvià, a l’Anella Verda. L’espai, amb una proposta de música i gastronomia, arrenca avui i estarà obert fins al 24 d’agost de dijous a diumenge, de 19 a 00 h. El Voilà! a la Lluvià, que va arrencar el 2021, aquest any ja ha obert per fer vermuts els caps de setmana de maig. Els primers concerts programats són de tribut a grans bandes: Queen (avui, 21 h, 18 euros, a càrrec de la banda Bulsara), The Beatles (demà), Coldplay (dijous 15 de juny), Dire Straits (divendres 16) i U2 (dijous 22).