La cineasta Carla Simón ha sigut guardonada amb el Premio Nacional de Cinematografía 2023. El guardó, que l’any passat va anar a parar a Penélope Cruz, té una dotació de 30.000 euros i el concedeix el Ministeri de Cultura i Esport. La distinció destaca l’aportació més excel·lent en l’àmbit del cine espanyol durant l’any anterior a la seva concessió.

El premi coincideix amb l’extraordinària trajectòria en l’àmbit internacional que ha tingut ‘Alcarràs’, dirigida per Simón i Os d’Or a la Berlinale. El reconeixement de la crítica, que ha lloat de manera unànime la pel·lícula ambientada en un poble de Lleida protagonitzada per una família que intenta viure dels seus presseguers, no va coincidir en l’última edició dels premis Goya, dels quals la pel·lícula va marxar amb les mans buides.