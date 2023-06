L'illa deserta, escrita i dirigida per Marc Artigau, arriba a La Villarroel. Un espectacle protagonitzat per l'actor manresà Miki Esparbé i Maria Rodríguez que parla sobre les eleccions vitals, els camins que triem i com moments importants poden ser fruit de l’atzar o de la coincidència. A través de la història d'Ell i Ella, el públic assisteix a una trama múltiple que planteja un ventall de possibilitats, exposant que n’hi ha prou amb una petita variació dels esdeveniments per fer que una mateixa vida tingui un recorregut totalment oposat. L’illa deserta és una producció de La Brutal i es representarà a partir d’aquest divendres.

Marc Artigau, autor i director de l'obra, ha explicat que l'origen d'aquest text és d'abans de la pandèmia, concretament, de 2018. "Em vaig enamorar molt i en el text volia explicar tot el contrari. Estava en aquell moment terrible en què no t'ho pots treure del cap i volia escriure una obra per contradir-me, i l'obra, en el fons, parla d'això. El primer impuls neix d'aquesta malaltia transitòria vinculada a l'adolescència per la qual passem tots".

Artigau ha definit l'obra "com un viatge per a l'espectador perquè hi veurà tota una vida explicada". També ha volgut agrair "la generositat dels intèrprets i el seu virtuosisme per transformar-se en altres personatges de manera immediata".

L'obra, que estarà quatre setmanes en cartell fins al 2 de juliol, és "una comèdia agredolça, però honesta", ha destacat Tania Brenlle, directora artística de La Villarroel. “Parlem de la vida, de l'amor, de decisions preses i no preses, de la vida, en definitiva, i des de l'empatia. L'obra et connecta amb el teu passat, et fa rememorar la teva pròpia vivència”.