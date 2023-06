Els dotze membres d’un jurat popular han de deliberar la culpabilitat o no d’un noi de 18 anys, acusat de matar el seu pare. En cadascun dels integrants d’aquest grup s’hi veurà una diversitat de pensament, condicions laborals, prejudicis establerts, estatus social... i la seva opinió no estarà lliure d’aquesta càrrega personal, perquè els éssers humans assumim la realitat des de la nostra pròpia perspectiva. Com diu Francesc Parcerisas, director del Grup de Teatre de l’ACR de Fals, que estrena aquest cap de setmana 12 sense pietat, «vulguis o no, dels prejudicis no ens en podem despendre, perquè van innats amb tu. I l’obra demostra que és important parlar, dialogar, per veure que tot es pot veure des de diferents òptiques. El diàleg és vital per contraposar les posicions abans de jutjar. No es pot emetre el teu vot i ja està».

12 sense pietat és una pel·lícula de l’any 1957 dirigida per Sidney Lumet i protagonitzada per Henry Fonda que va obtenir quatre nominacions als Oscar. Està basada en l’obra teatral escrita per Reginald Rose. «S’ha representat arreu i, malgrat els anys, sempre té un missatge vigent», remarca Parcerisas, que feia temps que tenia la il·lusió de portar-la a escena. S’ha engrescat a tirar endavant el projecte quan ha pogut disposar de «dotze persones que donin la talla, perquè no és una obra fàcil». Per estrenar aquest cap de setmana, en el marc de la Festa Major de Fals, han estat molt de temps assajant: «ha estat un gran repte: hem treballat moltíssim i estem molt contents». Els dotze intèrprets que fan de membres del jurat (Rosa Xavier, Joan Carles Jiménez, Santi Cervera, Carolina de Pobes, Agustí Baena, Anna Aguilera, Albert Herrada, Toni Arnau , Josep Centelles, Pere Sellarès, Damià Casajoana i Anna Planas) s’estan durant la hora i mitja que dura l’obra davant del públic. «La seva acció i reacció està tota l’estona exposada, perquè no es poden absentar de l’habitació.an de donar tota la dimensió de l’obra amb la mirada, els gestos i la paraula», assenyala el director, que afegeix que ha calgut «perfilar la singularitat de cadascun dels personatges». En l’obra, que abans de les dues funcions a Fals (demà, a les 20.30 h; i diumenge, a les 18 h) es preestrenarà avui a Sant Vicenç de Castellet (21 h, al Coro), també hi intervé un uxier, interpretat per Francesc Pont. S’ha conservat l’essència de l’època, però si al principi només estava feta per homes, en aquest cas hi intervenen dones. L’ACR de Fals compta actualment amb un grup de 22 intèrprets, i també representen El crèdit, Lapònia –«amb molt d’èxit»– i Les nenes no haurien de jugar a futbol. Per divendres que ve tenen a punt l’estrena d’una altra obra sobre la Sagi.