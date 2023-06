Si busquen la definició de barbershop trobaran que és un estil de cant sense acompanyament, música vocal a capella a quatre veus. Si busquen els seus orígens, majoritàriament els trobaran vinculats a la música popular afroamericana, entre 1895 i 1930, tot i que el seu auge comercial està lligat als blancs i al desenvolupament de la indústria discogràfica. I per què barberia? Segons alguns estudis, el nom es remunta a la Guerra de Secessió americana, quan la majoria de barbers eren «negres lliures» i els clients cantaven mentre esperaven el seu torn. «Però tot i que no se sap exactament l’origen», apunta Joan Mas, del quartet català de barbershop Metropolitan Union, la música de barberia va contribuir a la configuració de la música popular americana. I aquí entra Johan Sebastian Bach i el concert que el quartet vocal masculí Metropolitan Union oferirà aquest dissabte (11.30 h) a Sant Miquel de Castelltallat, a Sant Mateu de Bages, inclòs en el Festival Espurnes Barroques: Bachbershop.

De la clàssica al barbershop

El quartet Metropolitan Union es va fundar el 2013 a Granollers i el 2015 es va recompondre amb els membres actuals, tots provinents de la clàssica: Daniel Morales (tenor), Martí Doñate (lead), German de la Riva (baix) i Joan Mas (baríton). Tots ells són cantants professionals que tenen en comú haver passat tant per l’Escolania de Montserrat -excepte Morales- com pel Cor de Cambra del Palau de la Música. De fet, tant Morales com De la Riva són membres titulars de la formació. I què fa un quartet de barberia en un festival com Espurnes Barroques? Com lliga la textura homofònica del barbershop amb la polifonia fugada del barroc? Com passar obres del barroc pel sedàs de la música vocal a capella? Però no només. Com fer-ho, també, amb temes pop, rock i hard rock que s’han inspirat en obres i compositors barrocs per a les seves composicions? A Bachbershop el públic comprovarà que el barroc no està tan lluny de la música moderna. Ni la moderna del barroc.

Fer-ho casar ha estat la feina de Joan Mas, un dels quatre integrants d’un quartet que fa uns mesos es va endur la medalla d’or al concurs estatal de barbershop. Mas, esperonat per Josep Barcons, director del festival i encarregat de la programació, que coneixia la trajectòria del quartet, va entomar engegar una feina de recerca per trobar «cançons d’avui que continguessin patrons harmònics i melodies del renaixement i del barroc». Una relectura per un concert creat expressament per al festival de la Catalunya Central i que ja s’ha garantit uns quants bolos.

Bach per sempre

«Tots hem hagut de passar per Bach en algun moment», apunta Mas. Ho va fer Paul McCartney amb el tema Blackbird i el grup hard-rock americà Alter Bridge amb Wayward one, que van alterar el Bourrée en mi menor, la popular peça per a llaüt de Bach (una de les més famoses entre els guitarristes) o els alemanys Sweetbox amb Everything’s gonna be alright, que van agafar la base melòdica de la famosa Ària de la Suite número 3 en Re major. Però no només s’ha copiat Bach. La banda americana Maroon 5 va viatjar al 1680 per rellegir l’escala harmònica que va utilitzar Pachelbel en el Canon en Re major i usar-la a la seva Memories. Copiar? Millor aprofitar. Com explica mas, ja ho feia Bach «amb la música de les tavernes perquè així, a l’església, ja se sabien la melodia».

Tots aquests temes s’escoltaran demà en el concert a Sant Mateu amb una selecció de peces del barroc i del renaixement de compositors com Hans Leo Hassle, Marc-Antoine Charpentier o John Crüger amb les veus del quartet Metropolitan Union i en algunes peces l’acompanyament del contrabaixista de jazz Manolo Germán. El més complicat, apunta Mas, han estat els arranjaments: «és la gràcia. Com fas sonar un tema hard-rock sense bateria ni guitarra elèctrica, només amb la veu?». Són «arranjaments de nosaltres i per a nosaltres, hem sortit de la nostra zona de confort amb una proposta tan variada i diferent que ens ha enriquit molt» tot i mantenir «l’essència» que els caracteritza: Ser camaleons vocals.

I una curiositat. Com explica Mas, en el mateix moment que a Catalunya florien els cors de clavé ho feia als Estats Units la música barbershop, que els mateixos afroamericans anomenaven «quartets d’harmonia tancada». Originàriament amb veus masculines, ara ja també femenines i amb quartets mixtos. Aquí i allí.