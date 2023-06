El Primavera Sound tanca la 21a edició del festival amb 253.000 assistents a Barcelona abans d’afrontar el «repte de Madrid». D’aquests, 193.000 persones s’han concentrat en els tres dies principals de la mostra (de dijous a dissabte), mentre que la resta correspon a públic de la jornada inaugural (20.000) i dels concerts en sales que s’han celebrat durant la setmana. «Motiva molt sortir del Fòrum amb aquestes sensacions per afrontar el repte de la primera edició a Madrid», ha afirmat Alfonso Lanza, codirector del Primavera Sound, que la setmana vinent desembarca a la capital espanyola.

El festival barceloní, que aquest any ha reformulat el seu espai, ja sense la platja de Sant Adrià de Besòs després dels problemes amb el consistori, ha reunit una mitjana de 65.000 persones cada dia (54.000 dijous, 68.000 divendres i per aquest dissabte se n’esperen unes 70.000). «No és preocupant perquè buscàvem aquesta mitjana», ha sentenciat Lanza, fent referència al fet que el Primavera ha comprimit el seu espai al parc del Fòrum i, per tant, també l’aforament disponible. Tot i així, en aquesta edició el festival no ha penjat el cartell de ‘sold out’ com acostumava a fer.