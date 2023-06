La segona edició de Nit de Musikaals se celebrarà el 6 de juliol (20 h) i tindrà com a protagonistes els musicals de Disney i a l'anoienca Gisela com artista convidada i al cantant santfruitosenc sorgit de la primera edició d'Eufòria, Pedro da Costa. Aquest dimarts a partir de les 11h del matí es posaran a la venda les entrades per a l'espectacle que acollirà la Sala Gran del Kursaal i que interpretaran actors i actrius de la comarca. Gisela ha estat la veu de moltes cançons de les principals pel·lícules de Walt Disney Pictures.

Les entrades per assistir a la ‘Nit de MusiKaals’ tenen un preu de 15€ (12€ majors de 65 anys i Carnet Galliner i 10€ menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet a www.kursaal.cat

Aquesta segona edició de la Nit de Musikaals comptarà amb cardoní Dídac Flores com a director musical, amb David Pintó com a director d’escena i Sílvia Sanfeliu com a ajudant de direcció. Un muntatge amb músics en directe que serà interpretat per actors i actrius que s’han format al Bages, alguns dels quals ja s’han fet un lloc dins l’escena nacional dels musical i d’altres estan iniciant el camí. Hi seran les manresanes Gina Gonfaus i Clara Badia -que ja hi van ser en la primera edició-, Bernat Barat (Cardona), Pedro Da Costa (Sant Fruitós), Júlia Garrido (Santpedor), Aina Serra (Manresa) i Ferran Valdívia (Castellbell i el Vilar).

La Nit de MusiKaals va néixer de la idea de Jan Buxaderas, Clara Badia i Gina Gonfaus, que va recollir el Kursaal i es va materialitzar en la primera edició de l’espectacle: De Broadway al Kursaal, que va incloure fragments dels musicals Wicked, West Side Story, Sweeney Tod o Into the woods, entre molts d’altres.

Ideadors/artistes

JAN BUXADERAS (ideador)

Comença la seva formació a l’escola Manresa Teatre Musical. Posteriorment inicia els seus estudis professionals al Recorregut de Formació Professional a l’escola Aules Arts Escèniques.

El 2013 debuta professionalment en el paper de Kurt a Sonrisas y Lágrimas al Teatre Tívoli de Barcelona. El 2018 protagonitza Un Cau de Mil Secrets a La Pedrera i participa a la sèrie de TV3 Com Si Fos Ahir en el paper de Joan. El 2021 forma part de la gira de La Cabra o Qui És Sylvia interpretant a Billy. Aquest mateix any que forma part de l’elenc de Grease en els papers de Kenickie i alternant de Danny Zuko al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. El 2022 interpreta a Marcos a la serie Servir y Proteger de TVE i durant la temporada 2022-2023 forma part del repartiment de Mamma Mia! com a Sky al Teatro Rialto de Madrid.

Properament serà el protagonista de The Book Of Mormon interpretant a Elder Price al Teatro Calderón de Madrid.

GINA GONFAUS (ideadora i artista)

Inicia la seva formació a l'escola Manresa Teatre Musical a la ciutat on va néixer. Anys després comença el Recorregut de Formació Professional en teatre musical a Aules Escola d’Arts Escèniques a Barcelona. També es forma en interpretació davant de la càmera a Estudi Karloff.

Ha actuat com a presentadora a la XX Gala de Catalunya Aixeca el Teló al Gran Teatre del Liceu, retransmesa per TV3. Aquest últim any s’ha incorporat a l’equip de Jan i Júlia en els espectacles infantils del Kursaal. Ha participat en altres projectes com Hair en Concert al Teatre Condal i ballarina i cantant en actes com 30 Aniversari del Circuit de Barcelona-Catalunya (TV3), Music Has No Limits al MACBA i la presentació de la pel·lícula El Rey León.

En la pròxima temporada formarà part de la producció de Mamma Mia! al Teatre Rialto de Madrid com a Sophie.

CLARA BADIA (ideadora i artista)

Comença la seva formació a l’escola Manresa Teatre Musical. Posteriorment, inicia el recorregut professional de cant a Eòlia. Paral·lelament, es forma de manera intensiva amb Suerte en mi vida produccions i a diverses escoles com la Luthier, Julieta Soler i Esclat.

El 2021 s’estrena amb el duet musical Clara i Xevi que va obtenir el premi “Música té nom de dona” dins del Llumplugged 2021 organitzat pel Voilà. Actualment, el grup continua en actiu. Al llarg de la seva trajectòria, ha format part de diversos projectes musicals com la companyia de teatre Magatzem d’Ars i la seva participació al Fem Òpera 2022 i 2023. Actualment, exerceix com a professora de dansa i cant a MTM.

Manté un vincle molt proper amb la ciutat de Manresa formant part de projectes artístics i culturals com Grup Escènic Nostra Llar del Poblenou i Cultura del Bé Comú. Ha col·laborat amb altres projectes com Cases de la Música.

Graduada en Comunicació Audiovisual i actualment estudiant un postgrau de Producció i gestió d’espectacles i festivals.

ARTISTES

BERNAT BARAT

Inicia la seva formació artística als 4 anys, tocant per primera vegada les tecles d’un piano. Des de llavors que no ha parat de formar-se, assolint diverses titulacions en música, com el títol de 4rt de Grau Mitjà del Conservatori del Liceu, o el Grau 5 de la Royal Academy of Arts de Londres. Continua la seva formació artística realitzant el batxillerat artístic a Esart Sant Cugat i continuant amb el Recorregut de Formació Professional a Aules Arts Escèniques, on acaba els 4 anys de formació.

Té experiència cantant amb la Banda Municipal de Cardona i altres formacions musicals de la Catalunya Central. En l’actualitat és integrant de la nova producció musical del Caixaforum, Un musical de pel·lícula.

PEDRO DA COSTA

Cantant i compositor. Pedro da Costa comença la seva relació amb la música i les arts des de ben petit i de manera autodidacta als 4 anys a l'església de la ciutat on va néixer.

Ha crescut en el món dels escenaris, i en tenir diferents influències artístiques pel seu entorn, també prova de donar les primeres passes en la interpretació, participant en petites obres teatrals organitzades per la comunitat de l'església evangelista “El Elion” a Campo Grande, Brasil.

Ha fet diverses actuacions com a cantant, acompanyat de grups musicals on era membre durant el període de la seva infantesa i preadolescència.

Als 15 anys, Pedro es trasllada a Manresa i exerceix com a director musical de l'església evangelista de Manresa. Al cap de poc temps aconsegueix reconeixement com a cantant arreu de Catalunya per la comunitat cristiana.

El 2021, Pedro es presenta a la primera edició del talent xou: Eufòria de TV3, on és seleccionat com un dels 16 concursants. Finalitza el concurs com a semifinalista en quarta posició.

El juliol de 2022, Pedro actua com a solista en 2 concerts d'”Eufòria al Palau Sant Jordi”. Actualment treballa en el seu projecte musical de composició pròpia, que estrenarà properament.

JÚLIA GARRIDO

S'ha format en les tres disciplines del teatre musical, començant amb la música als 5 anys al Conservatori Municipal de Música de Manresa. Toca el violoncel, i ha fet classes de cant amb Olga López, Marc Flynn i Anna Mateo.

Ha fet classes de teatre musical a MTM a Manresa, i a les escoles Julieta Soler i Olga Roig de dansa clàssica. També s’ha format en dansa jazz amb Enric Marimon (classes de Broadway Jazz). Ha cursat el batxillerat artístic escènic a Esart Stucom a Barcelona, que tot just ha finalitzat.

Ha treballat en companyies com Suerte En Mi Vida (El Despertar de la Primavera, The Prom, Waitress) i NEI Teatre (La Família Addams, Wicked). Des dels 9 anys fins als 14 ha format part del projecte Fem Òpera al teatre Kursaal i enguany també ha participat en la nova edició.

Recentment ha obtingut una beca d’una setmana de formació a la SOM Academy a Madrid.

El setembre del 2023 començarà els estudis professionals de teatre musical (BA Hons Musical Theatre) a l’escola Mountview de Londres, una de les escoles líders en aquesta formació del Regne Unit.

AINA SERRA

Comença la seva formació de cant a l'Orfeó Manresà al mateix temps que es forma en música i piano a l'Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada. Temps després comença la seva formació de Teatre musical a l'escola Manresa Teatre Musical. Uns anys més tard inicia el Recorregut de Formació Professional a l'Escola Aules Arts Escèniques de Barcelona. Ha format part de projectes de casa com ara el Fem Òpera o la Innocentada de Manresa, la ciutat on viu.

FERRAN VALDÍVIA

Des dels 7 anys comença a fer teatre i coral a diferents llocs de Terrassa, als 10 entra com a cos de ball a la producció del musical Amagat de Bah Teatre, a Navarcles. A partir d'aquí fa cursos de teatre musical i amb només 12 anys dirigeix la seva pròpia versió de teatre musical de la pel·lícula La La Land. Uns anys més tard entra a l'Escola MTM on es forma en teatre musical i cant. L'any passat, amb una obra de microteatre musical on n'és protagonista, guanya el concurs d'Els Carlins i inicia la seva pròpia companyia de teatre musical: Nyx Artem. Aquest maig interpreta el personatge de Zeus al musical Pandora autoproduït per la companyia Nyx Artem.

ARTISTA SOLISTA

GISELA

Gisela Lladó Cánovas (Bruc, Barcelona, 1 de gener de 1979), coneguda com Gisela, és una cantant i actriu catalana coneguda per la seva participació a la primera edició d'Operación Triunfo.

El 2003 va ser la guanyadora del Festival de Vinya del Mar com a representant d'Espanya i el 2008 representa el Principat d'Andorra al Festival d'Eurovisió.

Fins al 2022 ha publicat set discos.

A l'estat espanyol, Gisela ha estat la veu de cançons principals de pel·lícules de Walt Disney Pictures com Frozen: El regne del gel, Encantada: La història de Giselle, Peter Pan i el retorn al país de mai més o Desencantada el 2022; d'Universal Pictures a Barbie, la princesa i la costurera així com de Filmax a les dues parts de Pérez: ‘El ratolí dels teus somnis i Floquet de neu. Com a veu del personatge d'Elsa de Frozen a Espanya, interpreta en castellà els temes centrals dels curtmetratges Frozen Fever (2015), Frozen: Una aventura d'Olaf (2017) i de la cinta Frozen 2 (2019).

La cantant ha desenvolupat la seva carrera als escenaris en teatre i musicals. Ha protagonitzat El diluvi que ve, Grease: el musical de la teva vida, 40 el musical, Peter Pan: el musical, Aquesta nit no estic per a ningú i Rouge: Fantasic love. També va protagonitzar Into the Woods (Boscos Endins), Aloma, Un món màgic: el musical, El regne encantat, Un viatge al gran musical o Gisela i el llibre màgic. Ha treballat de manera esporàdica a la televisió.

El 2020 va cantar Molt més enllà (Into the Unknown) de Frozen 2 al costat d'altres intèrprets a la gala de lliurament de la 92a edició dels Òscars de l'Acadèmia de Hollywood a Los Angeles. És, de moment, la primera i única artista espanyola femenina que ha cantat en aquesta cerimònia.