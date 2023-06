El Campus Gospel de Rajadell, impulsat pel cor manresà Esclat Gospel Singers, encara la que serà la seva 17a edició, que tindrà lloc del 7 al 9 de juliol, i ho fa donant protagonisme als inscrits, que viuen tres dies intensos gaudint de cantar en comunitat una música que neix del cor. Com que en cada edició es proven noves experiències, en aquesta ocasió es prepararà amb els campusins un repertori de les cançons d’Amazing Grace, la gravació en directe d’Aretha Franklin que va esdevenir el disc més venut de la història del gòspel, per interpretar-lo en el concert de cloenda del diumenge a la plaça de l’Església.

Es facilitaran les lletres, àudios i partitures perquè tots els participants puguin anar al Campus amb les cançons apreses i poder dedicar tot el dissabte a fer un treball musical encarat a la interpretació i perfeccionament de cara al concert del diumenge. El treball amb aquestes cançons d’Old Gospel School, el gòspel d’arrel, es prepararà amb Didier Likeng, Theresa Kis i el manresà Ramon Escalé, director musical del Campus. «Ens hem posat les piles perquè els participants del Campus tinguin més protagonisme. Veiem que en el concert del diumenge, amb l’Esclat Gospel Singers, s’arribava a un gran nivell d’emoció, però, amb la incorporació de la resta de cantants, s’anava de baixada, perquè en un cap de setmana es treballen moltes cançons, no hi ha gaire temps i tots pujaven a l’escenari amb el paper amb les lletres. Si el repertori d’Amazing Grace, amb cançons meravelloses i atractives, ja es porta après, podrem treballar la música, que és el divertit», exposa Escalé, que afegeix que si la proposta «funciona i agrada, cada any es faria una temàtica de repertori diferent».

També hi tornarà haver, com l’any passat, assajos al castell de Rajadell, que permeten aprofitar una sonoritat excepcional. Aquest cop s’hi faran el divendres, tant amb el suec Jonas Engström com amb el canari Ezequiel Barrios. A més, els participants en el Campus tindran, en exclusiva per a ells, un concert a l’església càrrec de Muom, diumenge a la tarda. «És un grup d’aquí, que canta amb tancats harmònics. Quan es posen a cantar tens la sensació d’estar al cel. És un regal que els volem fer», remarca Escalé. Ja hi ha apuntats una seixantena de participants al Campus, i es preveu un màxim d’un centenar d’inscrits. N’hi ha molts de repetidors, i el repte és «atraure gent nova».