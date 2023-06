La Societat Catalana de Filosofia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans), juntament amb l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, la Societat de Filosofia del País Valencià i la Societat Andorrana de Ciències, organitza els dies 15, 16 i 17 de juny a Manresa el 6è Congrés Català de Filosofia.

Amb una clara vocació d’interpel·lar el conjunt de la comunitat acadèmica dels Països Catalans, aquest certamen és un espai d’exposició i discussió de les investigacions filosòfiques més recents i que actualment estan en marxa, tant als grups de recerca de les universitats, com per part del professorat de secundària i d’investigadors independents. La darrera edició es va fer a Canillo (Andorra), l’any 2019.

El congrés, que encara està inclòs dins dels actes del programa commemoratiu Manresa 2022, se celebrarà a la capital del Bages, que "es convertirà durant uns dies en un autèntic campus filosòfic", afirma l'Ajuntament de la ciutat en un comunicat.

Les diverses propostes del congrés es duran a terme en quatre espais, el teatre Kursaal, el Centre Cultural El Casino, la sala gòtica de la Seu i la Llibreria Parcir, on es defensaran les més de cent-quaranta comunicacions que s’han presentat, sobre temàtiques d’història de la filosofia, educació, pensament polític, moral, estètica, entre d’altres. També hi haurà set simposis que tractaran sobre el pensament de Jaume Serra Húnter, filosofia antiga, el pensament de Salvador Dalí, el pensament social i l’activisme femení entre segles (xix-xx), la mort i el més enllà, feminismes i la traducció catalana de la ‘Crítica de la raó pura’ de Kant.

Pel que fa a les conferències plenàries, n’hi haurà un total de cinc, totes obertes al públic general. Es comptarà amb les intervencions dels professors Begoña Román (UB) sobre ‘La funció de l’ètica aplicada en la cooperació interdisciplinària’; Xavier Serra (Societat Catalana de Filosofia) sobre ‘Jaume Serra Húnter en els conflictes intel·lectuals del primer terç del segle XX’; Josep Macià (UB) sobre ‘Llenguatge i Pensament’; Ingrid Vendrell (Universitat de Marburg) sobre ‘La vergonya: una mirada fenomenològica’; i, finalment, Raül Garrigasait (UB) sobre ‘Literatura i Pensament’.

Amb un programa ple de propostes, més enllà de les acadèmiques, també hi haurà actes commemoratius, com el del centenari, enguany, de la Societat Catalana de Filosofia, així com activitats divulgatives i lúdiques. Un dels objectius del Congrés Català de Filosofia, més enllà de ser punt de trobada de referència entre els especialistes de parla catalana, també és el de fer arribar la filosofia al conjunt de la societat, per donar-la a conèixer i posar-la en valor. Hi haurà un concert de Roger Mas, que actuarà el dissabte 17 de juny a la sala petita de la Kursaal.