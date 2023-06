El conjunt igualadí Marialluïsa ha anunciat el comiat dels escenaris. El grup tancarà trajectòria amb un darrer disc i amb quatre concerts durant el mes del juliol. Les cites tindran lloc el dia 7 al Festival Sons Solers de Sant Pere de Ribes, el 28 a la sala Laut de Barcelona, el 29 a Andorra i el 30 a La Bastida del Rec, a Igualada, l'espai que els va veure néixer.

"Encara no ens n'hem fet a la idea, però avui us volem anunciar que Marialluïsa arriba al seu final", han explicat els membres de la formació en un comunicat. "Les cançons de Marialluïsa viuran per sempre, i és que la planta florirà un cop més en forma d'EP que publicarem el 30 de juny, amb els singles que hem anat estrenant i dues cançons inèdites", han afegit.