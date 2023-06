El festival Espurnes Barroques viatja demà al nord del Solsonès. El retaule dels Colls de Josep Pujol, a l’església de Sant Llorenç de Morunys, serà el centre de les mirades del concert (11.30 h) que oferirà un dels millors grups emergents del panorama europeu de la música antiga, The Ministers of Pastime, mentre la productora audiovisual OMEN, del solsoní Arnau Abella, farà dansar a través del videoart, la iconografia de la capella dels Colls, per descobrir tots els contrastos d’un dels retaules més imponents del barroc. El tast de productes serà de la Formatgeria Valette i Biolord.

A la tarda (18 h), el festival proposa una passejada per alguns dels paratges més singulars de Canalda, amb sortida del Zoo del Pirineu i l’acompanyament del geògraf Marcel Camps. Al final, els caminants podran tastar la Bassadòria, la infusió del festival, i l’Espurna, la seva galeta. A les 19.30 h, i a l’amfiteatre del Zoo del Pirineu –sempre que la pluja ho permeti– el clavecí d’Inés Moreno-Uncilla parlarà d’ocells, amb una estrena de Joan Magrané. Els vins de Roc Falcon i un tast del restaurant El Monegal posaran punt i final a la proposta. El diumenge, el festival es trasllada a l’Anoia. Començarà a les 11.30 h del matí a la capella de la Puríssima Concepció de Pujalt amb Danser, ballare… del trio Vivalma Ensemble ( violí, viola de gamba i clavicèmbal) que, a través de la seva música, farà reconèixer les similituds i diferències entre la música francesa i la italiana que el públic podrà traslladar al paladar amb pasta Ambrosetti –feta per italians residents a La Molsosa– i vins del celler Castell d’Encús. Amb el guiatge del reconegut enòleg Raül Bobet. Diumenge a la tarda (18 h), l’església de Santa Maria d’Els Prats de Rei acollirà el darrer concert d’aquesta sisena edició amb un concert on les Suites orquestrals 2 i 4 de J.S. Bach dirigides per Dani Espasa s’interpolaran amb The so-called laws of nature de D. Lang interpretades per Frames Percussion. Una picada d’ullet a un festival que va obrir portes amb les Suites orquestrals 1 i 3. El festival acabarà amb una proposta gastronòmica participativa.