El festival experimental de creacions contemporànies Ex Abrupto, que celebra la seva vuitena edició, el dissabte 8 de juliol a Moià, ja ha publicat la seva programació completa. El festival, organitzat per l’Ajuntament de Moià i amb la direcció artística del col·lectiu Ex Abrupto, tindrà la presència d'artistes com Juana Dolores, Joan Pallé, Txema Salvans o Maria Sevilla amb la intenció de portar novament l'art contemporani experimental a la comarca del Moianès, combinant instal·lacions artístiques en les entradetes de les cases de l'històric carrer Sant Sebastià i so experimental al parc Francesc Viñas. Enguany, amplien el seu abast a l'antiga fàbrica tèxtil Les Faixes 2, a la Biblioteca 1 d'octubre de Moià i a la plaça de l'Església, i repeteixen col·laboració amb l'espai de pensament crític i creació artística a cobert.

Com a eix vertebrador d'aquesta vuitena edició que té com a temàtica la distopia, el col·lectiu artístic ha decidit reforçar el treball amb el territori, gest que repliquen des dels inicis, però que reforcen enguany. Com a exemples d'aquestes confluències entre art contemporani i territori trobem la col·laboració de l'artista Irma Marco i els pessebristes de Moià, amb la guia del pessebrista Pau Arisa, l'artista instal·larà una adaptació de les seves #internetflags -unes banderoles amb missatges en relació amb l'era digital- a la miniatura del pessebre tradicional, jugant amb la idea d'espai físic i virtual. D'altra banda, Marc O'Callaghan, està treballant amb la memòria històrica del passat més fosc de Moià, la guerra dels carlins, juntament amb l'arxiver i historiador Ramon Tarter per a la creació de la seva obra Per Déu, per la Pàtria i el Rei, els resultats d'aquestes dues col·laboracions es podrà veure a les cases del Carrer Sant Sebastià de Moià. Per acabar, l'artista Alicia Arévalo formarà part de l'Ex Abrupto File, un projecte que neix de File Project de les comissàries Mercè Alsina i Laia Casanova, des del qual treballa amb l'arxiu fotogràfic de Moià i la intel·ligència artificial, per crear un futur distòpic i fantàstic moianès, traslladant figures com el Pollo Matapuces al seu relat de ficció Les faules de Leporida, el resultat es podrà veure a la biblioteca 1 d'octubre de Moià.

Com a novetat, també, Ex Abrupto i la Fundació d'Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià han anunciat una col·laboració per fer accessible l'art a totes les persones, en concret, per fer accessibles els textos comissarials, que sovint acompanyen les obres d'art contemporani, adaptant-los a un llenguatge més entenedor, amb paraules clau i una lletra gran i comprensible. Amb aquesta iniciativa pionera, el col·lectiu Ex Abrupto pretén trencar amb les barreres que imposa el llenguatge de l'art contemporani. La col·laboració entre el festival Ex Abrupto i la Comunitat dels Avets no acaba aquí, sinó que també inclou la participació activa de 'entitat en el festival com a part de l'equip que treballa durant la jornada del festival, posant d'aquesta manera en valor les capacitats de les persones que integren la comunitat i que desenvoluparan tasques dins del festival.