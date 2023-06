El creador de l’univers de personatges de La Cubana Joan Alonso Carbonell ha mort als 74 anys. Alonso, conegut artísticament com ‘La Bocas’, ha estat el responsable d’idear i caracteritzar els estilismes dels personatges de La Cubana des de l’any 1983, tant al teatre com a la televisió.

Les Teresines, Estrellita Verdiales i els personatges de ‘Cegada de amor’ són alguns dels seus treballs més recordats. L’artista també va col·laborar com a maquillador en pel·lícules com ‘El amor perjudica seriamente la salud’ (1996), ‘Karnabal’ (1985), o ‘Souvenir’ (1994). Alonso també va treballar en publicitat, participant en campanyes com les dels anuncis de Freixenet.