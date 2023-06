Convocat per aquest diari, amb la col·laboració de Tallers Ballús, l'onzena edició del concurs proposava als lectors reescriure en només 1.500 caràcters la llegenda de Sant Jordi, però amb un canvi, que el cavaller havia d'acabar salvant el drac. El jurat encarregat d'emetre el veredicte l'ha format l'escriptor manresà Jeroni Muñoz; la periodista i cap de la secció de Cultures de Regió7, Susana Paz; i l'autora i poetessa també manresana Zulima Martínez, en substitució de l'anunciada experta en llibres i tiktoker Maryam Assakat.

De l'obra d’Olivé, el jurat en reconeix que "l'autor ha sabut escriure un relat amb tots els ingredients del microconte; una primera frase amb ganxo, un gir que genera misteri i un final rotund i sorprenent".

El manresà, de 61 anys, assegura que va decidir participar al certamen per demostrar al seu fill de 12 anys "que l'escriptura no és anacrònica" i diu que l'ha involucrat en tot el procés creatiu, des de l'elecció de la temàtica fins a la redacció, "perquè veiés la feina de polir i retocar que hi ha al darrere". El resultat és un relat que fa servir "paraules senzilles, que s'entenen" i, això, "no sabia si agradaria o no al jurat". I el que li ha costat més, detalla, és haver de concentrar la història en 1.500 caràcters: «No n’ets conscient del repte que suposa fins que t’hi poses, però és interessant».

Olivé va fer passes en el món del periodisme als anys 80, quan va fundar Ràdio Llamborda (després Ona 7 Ràdio) i ha col·laborat amb aquest diari, l'Avui, Europa Press i EFE. La seva carrera, però, se centra ara, després d'uns anys com a responsable de l'empresa Centre Gràfic, en la formació en disseny i en la gestió del portal Proper.cat.

El primer premi del Concurs de relats breus de Regió7 està dotat amb 200 euros; el segon, amb 150; i el tercer, amb 100. A més, tots tres gaudiran d'una subscripció digital anual al diari. També rebran un petit lot de llibres, igual que els altres set autors seleccionats finalistes. Són Àngels Almazán, Adrià Blanco, Alba Font, Anna Forés, Roser Marsal, Pep Ribó i Adrià Serra.

També col·laboren amb l'11è Concurs de relats breus de Regió7 Llibres Parcir, Alba Editorial i Angle Editorial.

Bloop. Xevi Olivé. 1r premi

1. La capitana Sandra Jones es reserva cada dia una estona per a ella. Per perdre la mirada cap a l’horitzó. En totes direccions: nord, sud, est i oest. Gaudeix d’aquesta immensitat de l’oceà. S’hi fon. Ella i l’oceà. L’oceà, només l’oceà. Aquests dies, més que mai. El seu vaixell ronda les coordenades 45º52.6S, 123º23.6W. Tan lluny de terra com es pot estar en aquest planeta. Avui l’oceà està un punt esverat. Com l’esperit de la Sandra: una cosa la neguiteja. L’equip de científics del vaixell ha enregistrat un so esgarrifós. Han sentit el “Bloop”. Un so molt estrany del que, fins ara, no en sabem del cert l’origen. Però amb la gravació que han fet avui, els analistes no dubten que es tracta d’un animal, d’un animal molt gran, més gran que una balena. Quina mena de criatura pot viure en aquelles fondàries remotes?

2. Uns quants segles abans…

-Et proposo un tracte. Mira, jo ara t’hauria de matar. Així s’acabaria el patiment que estàs infligint a aquesta pobra gent, jo quedaré com un heroi i ves que no em facin sant. Ves que no em facin patró d’alguna nació poderosa, fins i tot. Un sant heroi com n’hi ha pocs. Però no ens avancem als esdeveniments. Tornem a la proposta que et vull fer. Jo t’hauria de matar, però et perdono. Però això ha de quedar entre nosaltres. Ningú més no ho ha de saber. Desapareix, fuig. Que ningú no et torni a veure mai més. Ves tan lluny com sigui possible. Fes-te una criatura dels oceans profunds, i roman per sempre més invisible per a tota persona humana.