Cineclub Manresa ens ofereix aquest diumenge, en col·laboració amb el D’A Film Festival, Alteritats; una pel·lícula catalana inclosa en la secció més atrevida, sorprenent i independent (Un impulso colectivo) de la darrera edició del certamen barceloní. Un projecte que va néixer fa un lustre, quan la Nora Haddad, una sociòloga andorrana especialitzada en art sonor, va concebre una instal·lació sobre la lesbofòbia interioritzada. Aquesta creadora multidisciplinària i l’Alba Cros (va codirigir fa vuit anys l’esplèndida cinta Les amigues de l’Àgata) han sumat esforços per rodar un documental extremadament lliure i sincer que s’apropa a la perifèria de la perifèria: dones lesbianes que no responen als estereotips més gastats d’aquesta identitat sexual, i que personifiquen unes actituds saludablement dissidents. Les directores configuren un mosaic polifònic amb veus tan poderoses i singulars, pertanyents a diferents generacions, com la d’una parella madura i independentista, unes dones rurals, una prostituta, una persona que es rebel·la contra els esquemes binaris i una musulmana que qüestiona els tabús de la seva religió. El film no només conté les confessions i opinions de les seves protagonistes, una vessant estrictament realista, sinó que també incorpora, en el seu pròleg i epíleg, un apartat declaradament líric, tot incorporant fragments d’escriptores com Sara Torres, Safo i Maria Mercè Marçal. Alteritats, que conclou amb un homenatge a la memorable Retrato de una mujer en llamas, va molt més enllà d’un testimoni militant, i aconsegueix capturar, amb unes dosis notables de calidesa i perspicàcia, una realitat emocional i lluitadora que sovint resta amagada. L’Alba i la Nora (que també signa la banda sonora de la pel·lícula amb la gran Maria Arnal) ens han regalat uns bocins de vida alternativa que ens obliguen a replantejar-nos els codis oficials de la identitat sexual.