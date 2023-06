«Decide no decir más» és l’últim poema d’aquesta antologia. «Y si mi vista –liberada / por la verdad– se extiende más allá / de lo que ven, cegadas, las alamas encadenadas, / lo dejaré estar / y no mostraré a nadie lo que veo», són els seus últims versos. Un autoepitafi que tanca la prolífica carrera d’un escriptor que transita per força de novel·lista a poeta d’última hora, però amb un pou literari colossal.

Thomaas Hardy (1840-1928) és un escriptor anglès, més conegut per les seves novel·les tràgiques trufades d’aquest toc de la literatura victoriana que tendeix a textos policíacs. Però després del fracàs de públic i crítica del seu millor llibre, Jude, el oscuro (Alba clásica), es refugia en la poesia quan s’acostava als seixanta. Sosté el poeta Carlos Marzal que el poema sol ser una excusa per corroborar una teoria particular d’una època. Aquesta antologia conté tota la seva poesia, menys el vast The Dynast, per això es converteix en el testimoniatge de l’evolució de la literatura victoriana a espais de més modernitat. Tant que Hardy, convertit ja en un clàssic després de la seva mort, influeix de manera natural en l’anomenada poesia postmodernista en llengua anglesa, en Wystan Hugh Auden, Dylan Thomas, Philip Larkin, Ted Hughes o Seamus Heaney. Salvant totes les distàncies, que són eternes més en espai que en temps, i per contextualitzar, els versos de Hardy són a les lletres angleses el que Antonio Machado significa per a la poesia espanyola.

La selecció de Gonzalo Torné, i la curada traducció de Xandru Fernández, permet acostar-se a l’obra poètica de Hardy de forma ordenada i intensa. Agrupades en vuit parts cronològiques, s’observa el traspàs des dels poemes bèl·lics i naturistes, a la introspecció personal i els comiats amorosos, i el que tenen de transcendents. Passant per les sàtires de circumstàncies, com Dos que convergen dedicat a l’enfonsament del Titanic: «En la soledad del mar, / al fondo y lejos de la humana vanidad / y de la soberbia que la concibió, descansa en paz».

El seu poema més popular, que tots els escolars anglesos reciten de memòria, Los bueyes, evoca un record de la seva infància amb tints universals. És la Nit de Nadal i el poeta, que té ara 75 anys i s’ha convertit en un dels escriptors més grans de la llengua anglesa, exclama: «Si al llegar la Nochebuena alguien dijera: / ‘venid a ver a los bueyes de rodillas, / en la granja solitaria allá en el valle, / igual que en nuestra infancia’, / sentiría las ganas de ir con él en la penumbra, / esperando que así fuera». La vida adulta sempre és la recuperació de la infància.

El poeta, sabedor que avança cap a l’abisme, va relligant el seu testament vital amb l’elegància dels savis. «Está bien, mundo: fuiste sincero conmigo, / fuiste sincero; / en general, has demostrado ser / mucho de lo que dijiste que eras. / Desde de niño me tumbaba en la hierba / y contemplaba el cielo, / nunca, lo reconozco, esperé / que la vida fuera justa», escriu en l’inici de Nunca esperó demasiado (Una reflexión sobre mis ochenta y seis cumpleaños), mesos abans de morir.

El gran poeta Francisco Brines va dir que la poesia no podia mentir, o expressar la sensació de transmetre mentida. Un altre savi, Umberto Eco, manté que les xarxes socials estan fetes per persones que volen mostrar els seus propis assumptes privats al preu de fer falsificacions, per intentar aparèixer com no són, per construir una altra personalitat, que és una veritable pèrdua d’identitat. Hardy passeja per aquest poemari amb la confiança de saber-se sincer i íntegre, la qualitat més preuada dels clàssics.