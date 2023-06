Quan el Kursaal havia d'obrir portes amb la seva reinauguració, el febrer del 2007, la previsió més optimista parlava de portar al nou teatre manresà 50.000 espectadors anuals. Una xifra, llavors, que s'hauria considerat un èxit. I una xifra que avui recordava Joan Morros, responsable d'El Galliner, per situar en context els gairebé 60.000 espectadors (59.655) que han tingut els teatres manresans (amb el focus principal en el Kursaal) només en el primer semestre d'enguany. Un rècord de públic en sis mesos que supera l'anterior, del 2019, fins ara el millor any quant a espectadors de l'equipament. "No ens fa tanta il·lusió la paraula rècord com la paraula tendència", subratllava Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) en la roda de premsa celebrava aquest matí per fer balanç d'aquesta primera part de la temporada al costat, també, de la regidora de Cultura Anna Crespo, en la seva última compareixença per presentar les dades del teatre.

La tendència de què parlava Basomba es va estroncar amb la pandèmia, els anys 2020, 2021, va començar a recuperar la corba ascendent el 2022 i, enguany, apuntava Basomba, s'ha "tornat a la normalitat", una frase que, pel que implica, li agrada molt més que qualsevol altra. L'ocupació mitjana s'ha tornat a situar per damunt del 80%. La pandèmia va ser un "parèntesi" amb moltes preguntes i poques respostes. Però de la covid, a nivell "estructural", el teatre manresà n'ha sortit il·lès. Una recuperació que ha implicat, a banda de les ganes de deixar enrere la pandèmia, una gran variable que explica "aquests resultats excepcionals de públic i ocupació: el retorn dels grans musicals a la ciutat". Com La jaula de la locas, amb 6 sessions pràcticament exhaurides i El Petit Príncep, amb 4 sessions. I de tot plegat, el que se'n desprèn, tenint en compte que el novembre torna un altre musical com Grease, en 6 funcions -a hores d'ara amb la meitat de les entrades venudes- i el comiat de Dagoll Dagom, amb de moment 3 sessions a l'octubre, que el 2023 "es tancarà com el millor any quant a espectadors del Kursaal des de la seva reinauguració", augura Basomba. El cas és que, apunta el gerent, "el teatre musical agrada i molt. Ja es veu". I no és la primera vegada. Els musicals han estat un dels pals de paller de l'increment de públic al llarg d'aquests setze anys.

La normalitat ha implicat, a més, la recuperació de tota la programació (83 espectacles i 130 funcions) i del Servei Educatiu. També, dels diferents escenaris. És a dir, si en el mateix període del 2022 pràcticament el 90 % dels espectacles s'havien programat a la Sala Gran del Kursaal, per seguretat en temps de pandèmia, enguany la xifra ha baixat al 67 %. La resta ja s'ha repartiment per la resta de sales: Conservatori (11 %); Sala Petita del Kursaal (19 %) i Plana de l'Om (3 %).

Teatre i música

El teatre i la música han estat, com és habitual, els gèneres que han portat el gruix del públic a la programació: 102 de les 130 funcions. I s'han exhaurit un total de 25 espectacles, de diversos gèneres i en els quatre espais de programació. A la Sala Gran, per exemple, obres com La trena o El pare, monologuistes com en Peyu o la Paz Padilla o els dos grans musicals; a més de l'Ara Malikina, en Triquell, Simfonova o la Banda de la UMB. Del Conservatori, per exemple, l'espectacle de l'actriu i humorista Judit Martín o el concert per a públic familiar El lleó vergonyós; a la Sala Petita, des d'El meu primer Nadal al Kursaal fins a Guillem Roma; i a la Plana, el concert de piano i contrabaix de Núria Casas i Aitana Avilés.

Abonaments

Aquest primer semestre s'ha arribat a la xifra de 10.000 carnets Galliner, ara ja 10.030. Això vol dir que al llarg dels 26 anys i mig de l’Associació Cultural El Galliner hi ha 10.000 persones que en algun moment o altre s’han fet algun dels abonaments de la temporada, i per això han rebut el Carnet Galliner. L’històric Toc de Teatre -un èxit pioner en un teatre públic- va arribar aquest semestre a 510; una xifra que es complementa amb el Toc Obert, un abonament de 5 espectacles que ofereix espectacles de diversos gèneres des del 2018, i que aquest semestre ha arribat a 279. Una xifra, la de 10.000 que, segons Morros, ajuda a situar el per què dels 60.000 espectadors: "ja sabem que aquesta xifra no vol dir 60.000 persones diferents però els 10.000 abonats sí que ho són, com pràcticament, els 5.600 espectadors que assisteixen a un musical de gran format". Una fidelització que té noms i cognoms.

Les entrades de la tardor, a la venda aquest dissabte

A partir de les 10 del matí d’aquest dissabte, 17 de juny, es podran comprar per internet i a taquilles els Abonament de Teatre i Òpera de la propera tardor. I a partir de les 11h, també de la resta de la programació de la temporada, que inclou una seixantena d’espectacles. Abans però, aquest dijous dia 15 de juny a les 19h la sala gran acollirà la tradicional Gala de Presentació de la temporada, amb actuacions en directes i entrevistes, presentada per Cristina Gonzàlez i Jordi Gener. De la propera programació en destaquen dos grans musicals: Grease, que arribarà en 7 funcions, que torna 10 anys després al Kursaal; i L'alegria que passa de Dagoll Dagom, una companyia que s’acomiada ara dels escenaris i que a Manresa ha actuat a diversos teatres de la ciutat, des de la sala Loiola al Kursaal. Joan Morros ha destacat la complicitat d’altres entitats que intervenen en la programació, com Imagina’t -que s’encarrega de la programació per a públic familiar des del fa 45 anys-, també els cicle d’Arrel o el Club de la Cançó, o col·laboracions com la que s’estableix amb la Fira Mediterrània, Festivalet de Circ o el Clam, que enguany ha programat un concert de Carles Cases al Kursaal. Hi haurà òpera, circ, dansa i també els cicles que segmenten per edats: Imagina’t, Platea Jove, RBLS i Gent gran.

Agraïment i adéu a Anna Crespo

Tant Joan Morros com Jordi Basomba han volgut fer un agraïment a Anna Crespo, que finalitza dissabte amb el canvi de legislatura la seva tasca com a regidora de Cultura després de 7 anys en el càrrec. Basomba ha destacat “la independència que tenim respecte dels interessos polítics, cosa que no passa a tots els teatres públics de Catalunya”.

Sostenibilitat i eficiència energètica al Kursaal

Durant aquest primer tram del 2023 han estat diverses les millores que s’han portat a terme a l’edifici, que aquest febrer va celebrar 16 anys de la seva reinauguració. L’estiu passat ja es va portar a terme el primer dels projectes: millorar el vestíbul del teatre en termes d’eficiència energètica. En aquest sentit, també s’ha canviat a led tota la il·luminació de la sala gran del Kursaal i la resta de l’edifici. En les properes setmanes es portarà a terme la instal·lació de 40 plaques fotovoltaiques a un dels terrats de l’edifici, destinades a l’autoconsum. Pel que fa a accessibilitat, la setmana passada van quedar instal·lades baranes de ferro a cada fila de l’amfiteatre, una millora substancial per al públic pel que fa a seguretat. I avui s’han posat al vestíbul línies d’encaminament per a facilitar l’accés al teatre de les persones amb discapacitat visual. Així mateix, per a les persones amb pèrdua auditiva, el Kursaal disposa ara de 48 emissors que amplifiquen el so connectats dels micros de l’escenari. Una oferta que es podrà ampliar a tot l'aforament, 803 espectadors i que Basomba creu que serà cada cop una de les demandes del públic.