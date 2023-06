Les persones nascudes el 2005 i que compleixen 18 anys durant aquest 2023 podran sol·licitar el Bo Cultural a partir d’aquest dimarts, 13 de juny, segons ha informat el Ministeri de Cultura i Esport. És la segona convocatòria d’aquesta iniciativa de la qual, en la seva primera edició es van beneficiar 277.554 joves, menys de la meitat dels que s’estima que se’n podrien beneficiar, amb un total de 911.267 operacions, per un valor de 32,9 milions d’euros.

Aquests són les condicions i ofertes que inclou el nou Bo Cultural:

En què consisteix el bo?

L’ajuda comprèn 400 euros que podran destinar a l’adquisició i el gaudi de productes, serveis i activitats culturals. Funciona amb una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir de manera virtual al mòbil o rebre físicament al seu domicili. Es distribueix en tres trams per afavorir la diversificació de la inversió. Es poden destinar 100 euros per a productes físics (llibres, premsa o discos); 100 euros per a productes digitals (premsa digital, pòdcasts o videojocs); i 200 euros per a arts escèniques (teatre, òpera, cine, dansa, museus o espectacles taurins). Hi ha més de 3.000 establiments adherits per utilitzar els 400 euros en productes o serveis culturals.

Qui en podrà disfrutar?

Al programa hi tenen dret els joves de 18 anys nascuts a Espanya, així com aquells que disposen de residència legal, sol·licitants d’asil, desplaçats temporals o extutelats.

Com es pot sol·licitar?

Els joves han de registrar-se i fer el procediment de sol·licitud a la web www.bonoculturajoven.gob.es. Es pot fer el tràmit personalment o a través de la representació d’un adult, per a la qual cosa és precís adjuntar el formulari de representació descarregable a la web, correctament firmat per beneficiari i representant.

Quin és el termini?

El termini per sol·licitar el bo és fins al 30 de setembre.