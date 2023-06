Carme Botifoll deixa la direcció del Conservatori Municipal de Música de Manresa després de sis anys al capdavant del centre musical. En un comunicat, Botifoll ha anunciat que el pròxim 30 de juny finalitzarà la seva etapa com a directora de l'escola, on continuarà exercint com a professora de piano.

La directora callussenca feia sis anys que era al capdavant de la direcció del centre. Va agafar les regnes del centre l'any 2017, en substitució de Francesc Guillén. Durant aquest temps diu haver compartit "un munt d'activitats, concerts i vivències relacionades amb la música i la docència" i haver intentat crear "sinergies pedagògiques entre el professorat per a propiciar millores a tots nivells". Alhora, Botifoll destaca haver "hagut d'afrontar molts reptes i alguna situació que era totalment desconeguda" com han estat la pandèmia, la pèrdua d'un company i altres situacions delicades de gestionar, però amb les quals la directora assegura haver "après lliçons impagables". A partir del 30 de juliol, el Conservatori tirarà endavant amb un nou director i equip directiu, als quals Botifoll desitja "molta sort i molts encerts en les decisions i en les accions".