La navarclina Maryam Assakat (Marroc, 2000), prescriptora de llibres molt coneguda entre els joves a les xarxes amb més d'1,8 M de seguidors a Tik Tok i més de 20 K a Instagram, és a partir d'avui la nova veu per al foment de la lectura i prescripció literària de l’SX3 (el nou Súper 3). La Maryam, que el 2018 va començar a treballar a la llibreria Parcir de Manresa i que des de fa uns mesos ho fa a la llibreria de còmics Norma de Barcelona, on es va traslladar per estudiar, recomanava llibres adreçats al públic juvenil en castellà; ara, diu, ho farà en català: "és una oportunitat de seguir parlant del que més m’apassiona i fer-ho en català, la meva llengua materna". L'objectiu? "Poder transmetre i encomanar aquest amor pels llibres". La jove influenciar, que complirà 23 anys el desembre i que va començar a llegir als 6 anys "obligada pels pares" i a qui ara "agraeixo moltíssim perquè visc dels llibres", ha estat avui una de les protagonistes de la gala de lliurament dels Premis Atrapallibres (9-11 anys) i Protagonista Jove (12-16 anys), que promou el Consell Català del llibre Infantil i Juvenil (IBBYcat) i que s'ha celebrat a la Sala Gran del Kursaal de Manresa.

Més de 700 nens i nenes de diferents escoles del país, autors, editors i traductors han participat en una festa amb uns guardons decidits per un jurat format per 11.000 nens i nenes, que durant el curs llegeixen i voten quines són, segons ells, les millors obres de literatura infantil i juvenil en català de l’any anterior. Els estels de Jacques Goldstyn (categoria 9 anys), Les bruixes de Brooklyn de Sophie Escabasse (categoria 10 anys) i L’Amy i la biblioteca secreta d’Alan Gratz (categoria 11 anys) han estat les obres guanyadores del 18è Premi Atrapallibres. L’assassina de Venècia, de Pol Castellanos (categoria 12-14 anys) i Els incendiaris de David Cirici (categoria 14-16 anys) les del 27è Premi Protagonista Jove. Els participants han hagut de triar entre 3 propostes literàries de la seva categoria, escollides prèviament per una comissió d’especialistes en Literatura Infantil i Juvenil, entre els quals el manresà Pep Molist, director de la biblioteca infantil del Casino. El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil és una entitat amb 41 anys de trajectòria que vetlla per preservar el dret fonamental de tots els infants i joves a ser lectors i per cultivar una literatura infantil i juvenil catalana, i en català, de qualitat. A la gala han assistit Marc Alabart, coordinador dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove, Lluís Zendrera, president del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i Laia Servera, cap de Continguts Infantils de TVC. Els nens i nenes també han pogut conèixer la Maryam, que es convertirà, sobretot des de la plataforma Tik Tok de l'SX3, en una nova figura de l’univers infantil-juvenil català, que arriba, com apunten els seus responsables, en un moment clau per al país, dies després que l’informe internacional Pirls 2021 constatés que Catalunya queda a la cua d’Espanya i Europa en comprensió lectora.