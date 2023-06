L'escriptor cardoní Jordi Santasusagna (1971) ha estat guardonat amb el Premi Jaume Vidal i Alcover de teatre, en el marc dels Premis literaris Ciutat de Manacor, pel text El magatzem. L'autor bagenc va recollir dissabte passat el guardó després d'haver estat recompensat d'entre un total de 32 propostes presentades a concurs.

L'obra premiada és un thriller polític i presenta un candidat a l'alcaldia d'una gran ciutat que viu en un antic taller de quinze metres quadrats. Un espai ínfim la convivència en el qual es complica quan s'hi presenta el seu cunyat, més jove que ell, un periodista cansat de la precarietat del seu sector. Les diferències personals i ideològiques faran aflorar tensions de conseqüències imprevisibles.

Per a Santasusagna, el premi "és un reconeixement en el gènere literari que més he escrit, i el primer amb el qual em vaig atrevir. Hi ha pocs premis de teatre, i rebre'n un d'aquest prestigi és una felicitat immensa".

El cardoní ha escrit una vintena d'obres de teatre i ha publicat cinc novel·les. La darrera és Porcs, que el 2021 va rebre el Premi Memorial Agustí Vehí, de novel·la negra.