«Malauradament, ens veiem obligats a tancar. Des de la pandèmia, el negoci ja no és viable. La gent ha deixat d’anar al cinema, no només a Puigcerdà, sinó a tot arreu, però a nosaltres aquesta situació ens ha pesat moltíssim. No ho hem pogut tirar endavant». Pere Avellanet (Puigcerdà, 1948), un dels dos socis de l’únic cinema comercial en actiu a la capital cerdana, confirmava ahir a aquest diari el proper tancament de l’única sala de la ciutat i de la comarca. Com explicava Avellanet, l’Avinguda continuarà projectant cinema o bé fins a final d’agost o final de setembre: «encara no ho sabem exactament».

L’edifici, si tot continua sobre el previst, l’adquirirà una constructora per enderrocar-lo i en el seu lloc -el solar que deixarà l’Avinguda està al bell mig de la ciutat, al carrer Major, 49- farà una promoció de «19 exclusius pisos amb terrassa». És el que es pot llegir en la gran lona que va fer saltar les alarmes, que es va penjar la tarda de dimarts i que ahir cobria bona part d’una de les parets laterals de l’encara cinema.

L’Avinguda es va inaugurar el 1962 en un terreny dels pares d’Avellanet. El seu pare i el pare del desaparegut Albert Palau, «que va ser l’autèntica ànima del cinema», van muntar un negoci que amb els anys van gestionar Albert Palau i Pere Avellanet: «l’Albert era qui el duia i jo ajudava en el que podia. Però reconec que em va enganxar molt tot aquest món». Per tot plegat, assegura, «la processó pel tancament va dintre. Durant més de 50 anys vam anar treballant bé, aguantant, però el cert és que, encara que sembli un contrasentit, en els últims anys, contra més cinema fèiem, més hi perdíem». Amb 532 butaques, l’estocada final es va començar a gestar amb la pandèmia. Les distribuïdores, diu Avellanet, tampoc no ho posen fàcil i menys en un cinema amb una única sala.

L’alcalde en funcions de Puigcerdà, Albert Piñeira, valorava ahir la desaparició del cinema per habitatges explicant que «si un privat vol fer pisos i compleix tots els requisits que marca la normativa, com és el cas, l’Ajuntament ha de ser el màxim de respectuós amb la decisió del particular». «Evidentment», apuntava, «el tancament d’una sala de cinema no és una bona notícia pel municipi però, malauradament, l’hem de situar en un marc general», no únicament local: « a dia d’avui, cada cop més hi ha més sales de cinema que tanquen arreu del país».

Actualment, la sala ceretana projecta cinema els caps de setmana, els dies festius, i les setmanes de Nadal, per Pasqua i al llarg del mes d’agost, dates que coincideixen amb l’augment de clientela forana a Puigcerdà. Aquest cap de setmana, per exemple, no hi haurà cinema diumenge, només dissabte amb dues sessions de Transformers: El despertar de las bestias.