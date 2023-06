El Festival de Llegendes de Catalunya tornarà a omplir Sant Martí de Tous, un poble de poc més de mil habitants, en la seva 14a edició. Es farà del 29 de juny al 2 de juliol amb un total de 47 propostes que s'han donat a conèixer aquest dijous, la xifra més alta fins ara. Es podrà veure teatre, música, dansa, titelles i narracions inspirades en llegendes i històries populars. Enguany, a més, es recupera el Racons de Llegendes, cinc espais de petit format que es van suprimir per la pandèmia i on el visitant es troba amb una narradora explicant llegendes. Una altra novetat és que el festival s'expandeix a Argençola i Bellprat amb programació el 18 i 25 de juny. La majoria d'espectacles seran gratuïts excepte alguns de sala.

El festival omplirà 12 espais del poble amb històries populars i d'arrel. Entre els indrets on es faran les activitats hi ha el Castell, l’Ateneu, la plaça de l’Ajuntament, el Safareig, el Casal, el Parc Bató, La Casa del Teatre Nu, la Sala Negra, Cal Ton, entre d'altres. A més, algunes de les creacions seran itinerants.

Segons ha explicat el codirector del festival, Víctor Borràs, el festival segueix creixent i enguany farà una programació de rècord, arribant per primer cop a les 47 propostes. Comptarà amb creacions de diferents punts dels Països Catalans i també vinguts de fora. "L'obertura a altres cultures que ens influencien", ha dit Borràs, també és un dels objectius del festival. En aquest sentit, enguany hi haurà propostes vingudes d'Argentina i també Ucraïna, entre d'altres indrets. Sobre aquesta última, que serà una estrena ha dit que els fa "molta il·lusió". Es tracta de 'Llegenda de l'esperit de la llibertat' que comptarà amb catorze persones de nacionalitat ucraïnesa i residents a Catalunya i sota la direcció d'Irina Dendiouk.

No hi faltarà l'Apagada del Misteri del dissabte, un dels moments més esperats, on els veïns de Sant Martí són els protagonistes. El poble apaga l'enllumenat i s'il·lumina amb més de 5.000 espelmes que condueixen el públic per diferents racons. Són escenes inspirades en llegendes i històries obscures en un passatge del misteri que culmina als peus del Castell.

Coproduccions i residències

D'altra banda, també hi haurà estrenes i preestrenes en què de Llegendes ha participat en forma de coproducció, col·laboració o residències en la seva aposta per la nova creació. L’organització ofereix la possibilitat a les companyies de fer residència a La Casa del Teatre Nu per crear. Segons ha detallat Borràs, una de les claus del festival és que no passin només coses aquells dies sinó que hi hagi propostes culturals al llarg de tot l'any. Així per exemple, tres dels projectes que formen part de la programació d’enguany són estrenes de companyies que han fet residència a La Casa els darrers mesos. Es tracta de 'Solar' de la companyia Mos Maiorum, 'Cap a Mirimanda o l'últim nas de l’Any' de la cia Cinc Cèntims Teatre, 'Estimadíssims malvats' de la companyia Teatre Nu i 'Foradada' de la Cia. Moll de l'Òs. Tant 'Foradada' com 'Solar' són dos espectacles que a l’edició de l’any passat van fer un assaig amb públic del seu procés de creació i enguany tornen per a mostrar la seva obra acabada.

El festival manté vincles amb Fira Mediterrània -enguany compartiran 'Estimadíssims Malvats' (Teatre Nu) que s’estrenarà al Dellegendes i a l’octubre es presentarà a la Fira Mediterrània. També segueix col·laborant amb el Festival Càntut, amb qui comparteix la programació dels espectacles musicals 'Dallonses' (Guillem Ballaz), 'En Non-non, el follet de la son' (Carmina Rabassades) i 'Cançons populars i de taverna' (Grup Julivert). Enguany, a més, han pogut expandir-se amb la prèvia a Argençola i Bellprat gràcies a un ajut dels fons Next Generation dirigit a projectes que volen fer arribar la cultura fora de les grans ciutats.

Bona part de les propostes seran gratuïtes, excepte les que es programen en sala i que valen 3 euros l'entrada. Borràs ha explicat que, arran de la pandèmia, han vist que l'entrada també els permet controlar els aforaments i que la gent pugui agafar el tiquet amb antelació a través de la pàgina web del festival. Alguns espectacles ja tenen les entrades exhaurides.

L'any passat calculen que van rebre uns 2.000 visitants. La majoria són veïns de la comarca però també n'hi ha de fora. S'habilitarà una zona de càmping i per a autocaravanes. El festival està organitzat per l'Ajuntament de Sant Martí de Tous i compta amb la direcció de la companyia local Teatre Nu des de fa quatre anys.