Escriure i publicar filosofia en català i des de la Catalunya central serien mèrits més que suficients per justificar l’homenatge que Joaquim Sala Pujolràs rebrà demà dissabte a Manresa en el marc del 6è Congrés Català de Filosofia. Però el llegat d’aquest osonenc establert des de fa més de quaranta anys a Berga transcendeix els tres motius esmentats i la seva aportació al pensament sobre el món d’avui en dia es concreta en setze títols publicats des del 2003 pel segell berguedà Edicions de l’Albí, una xifra que es veurà incrementada en les properes setmanes amb un nou volum. «I ja estic treballant en el que sortirà l’any vinent», afegeix Sala, satisfet amb el reconeixement que gaudirà a les 12 h a la sala petita del Teatre Kursaal.

«Escriure i llegir és, sobretot, el que faig des que em vaig jubilar», explica Sala, que el 1979 es va incorporar com a professor de filosofia a l’IES Guillem de Berguedà de Berga. Dos anys abans s’havia llicenciat a la Universitat de Barcelona i el 1986 es va doctorar amb el treball L’astucia de la raó. «No em disperso en altres coses», afegeix, reconeixent que mentre altres companys que ja han acabat la vida laboral aprenen anglès, fan excursions a la muntanya o cuiden els nets, ell dedica les hores a llegir, reflexionar i escriure «de manera pausada».

Per a Joaquim Sala, vivim un període històric que «convida a pensar el món actual». El 2003, va publicar L’eix del Mal: de Déu a la humanitat, un tractat sobre la maldat generat pels atemptats de l’11 de setembre del 2001 a Nova York i la reacció nord-americana.

Des d’aleshores, Sala ha compartit pensaments amb els lectors des de les pàgines dels llibres editats per L’Albí i mostrant sempre un interès primordial per les grans qüestions del nostre temps. A través de diversos gèneres narratius, el berguedà s’interessa per la filosofia, la religió, l’educació i les humanitats.

Un record per Eduard Casserras

L’acte que se celebrarà demà al Kursaal tindrà també un record per Eduard Casserras, una altra figura cabdal del pensament i la docència de la filosofia a la Catalunya Central. Mort el 4 d’abril del 2021 a l’edat de 57 anys, va exercir de professor als instituts Quercus de Sant Joan de Vilatorrada i Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages. La trobada comptarà amb la presència de Xavier Valls i Mercè García, que també han dedicat la seva trajectòria professional a divulgar les virtuts del pensament filosòfic.

El mes vinent, L’Albí treurà un nou títol de Sala, Viatges siderals i espirituals. Passejada en el camp de les creences. «Vivim una època en que la gent viatja molt, malgrat l’extraordinària crisi que patim, la gent necessita moure’s, però no ha après a viatjar interiorment», apunta l’autor: «és allò de deixar les coses per demà, però demà ens cau a sobre». A la segona part, afegeix Sala, «explico que les societats premodernes eren més poroses i tenien més contacte amb la naturalesa, amb Déu, en canvi ara hi ha una diferència entre el jo i el món i això fa que ens haguem distanciat de les coses».

Sempre atent al seu entorn i als grans conflictes que ens assetgen, per al 2024 Sala està preparant un text al voltant de «la problemàtica de les noves tecnologies», un tema molt lligat a la situació política, que el filòsof titlla de «perillosa». Les fake news, la manipulació i la «influència decisiva» de la xarxa preocupen Sala: «hi ha gent que diu que si una cosa l’ha vist a internet és certa».

De Plató a Byung-Chul Han, d’Aristòtil a Habermas, els interessos de Sala són amplis. Gran lector i comprador de llibres, reconeix que a casa seva n’hi té «pocs». El motiu? «Em quedo els que més servei em poden fer i els altres els dono a la biblioteca, on tenen un fons de filosofia», explica.

Un extens programa amb la presència, avui, de l’antropòloga i neta de Jaume Serra Húnter

El Congrés Català de Filosofia, que enguany celebra la 6a edició recollint el testimoni de Canillo (Andorra), que el va acollir l’any 2019, es va posar en marxar ahir amb l’acte inaugural a la sala petita del Teatre Kursaal i continuarà al llarg d’avui divendres i durant el matí del dissabte. El certamen presenta 140 comunicacions en quatre espais de la ciutat: el Casino, la Llibreria Parcir, la sala gòtica de la Seu i l’esmentat Kursaaal.

Al llarg d’aquests dies, el públic pot assistir a les cinc conferències plenàries que hi ha programades, com la que va tenir lloc ahir impartida per Xavier Serra (Societat Catalana de Filosofia) sobre la figura del filòsof manresà Jaume Serra Húnter (1878-1943), objecte així mateix d’altres xerrades durant el congrés, com la que pronunciarà la seva neta, l’antropòloga mexicana Mari Carmen Serra Puche, titulada J. Serra Húnter, los exiliados catalanes y la UNAM (avui, 18 h, al Casino).

Avui, també, però a les 12.30 h, Josep Macià (UB) parlarà de Llenguatge i Pensament; i a les 19.30 h, Ingrid Vendrell (Universitat de Marburg) sobre La vergonya: una mirada fenomenològica. Demà dissabte, a les 12.30 h, també a la petita del Kursaal com les precedents, es farà la xerrada del solsoní Raül Garrigasait (UB) sobre Literatura i Pensament.

Durant aquests tres dies es tracten temes com el pensament i l’activisme femení, la filosofia de Salvador Dalí i la mort. Avui, a les 21.30 h, al Globus Bar, Joan González Guardiola parlarà de Personatges estrambòtics de la filosofia catalana.