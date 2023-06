La jove autora de Sant Joan de Vilatorrada Queralt Martínez Vila (2001) presentarà demà dissabte el seu debut com a novel·lista, Nos veremos en las estrellas, en una trobada oberta al públic que tindrà lloc a la llibreria El Racó de les Paraules de la localitat bagenca. L’acte tindrà lloc a les 11.30 h.

La novel·la que ha publicat el segell andalús Libros Indie és el punt de partida d’una trilogia que beu dels gèneres fantàstic i romàntic per parlar sobre la importància de l’acceptació d’un mateix i de trobar el lloc i l’entorn adequats per obtenir la felicitat.

La protagonista és Dahlia, una jove que viu a Barcelona i, després de rebre una estranya carta, penetra en un món paral·lel on coneix unes noies i un motiu per lluitar per ser qui és. Lectora d’autores supervendes com Sarah J. Maas, Martínez ja té enllestida la segona part i treballa en la tercera.