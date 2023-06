El llibre Carn nua, de la bagenca Blanca Soler Codina (Balsareny, 1999), en el qual explica en primera persona com va patir anorèxia dels 12 als 18 anys i que va publicar el 2020 Parcir Edicions, servirà d'inspiració per a un film, encara sense títol, que es rodarà el proper mes d'octubre a La Nou de Berguedà. La petita població berguedana, de poc més de 140 habitants, es convertirà en un plató de cinema per a una pel·lícula que vol posar en primer pla aquest trastorn alimentari des de diferents punts de vista i emmarcat en un entorn rural. Soler, col·laboradora d'aquest diari, explica que, inicialment, el film no serà una adaptació estricta de la seva experiència: "no serà la pel·lícula del llibre però sí una oportunitat perquè s'entengui més la malaltia". El guió del film el signarà Manel Bonany, conegut per ser guionista de La Riera o Ventdelplà.

El film suposarà l'estrena de la productora de la Catalunya Central, Arrels produccions, amb un projecte audiovisual que serà dirigit pel balsarenyenc Marc Comabella, director de la minisèire Atafulla, i comptarà amb l’ajuda a la direcció d’Esteve Rovira, conegut per dirigir projectes televisius com La Riera, Com si fos ahir, Nissaga de poder o El cor de la ciutat. Tanca la direcció del projecte el cerverí Jordi Touliss. A més, el projecte tindrà la banda sonora original de Miquel Ros. La direcció de fotografia la firma Joan Babiloni, amb una llarga experiència en projectes audiovisuals. Finalment, la berguedana Eva Pagerols durà a terme la producció executiva amb l’ajuda en producció dels bagencs Gemma Mascaró i Arcadi Soler.

L’actriu Marta Rodrigo, coneguda pel seu paper a la sèrie de Netflix Los herederos de la tierra, serà l’encarregada de donar vida a la jove de 18 anys que pateix anorèxia. “Es farà des de la cura, el respecte i la cruesa. Pretenem explicar com és la vida amb anorèxia fora dels hospitals”, explica Comabella. En els papers protagonistes també hi haurà Fanny Marsà, Ramon Godino i Jordi Banacolocha, a més d'altres noms de l’escena catalana com Carme Sansa, Joan Crosas, Raul Tortosa, Elisabet Carnicé o Carme Poll.

L’escenari escollit on transcorrerà pràcticament tota la pel·lícula és La Nou de Berguedà, ja que segons Comabella “volíem descentralitzar aquest problema. Les sèries i pel·lícules sembla que ens expliquin que l’anorèxia només passa a les grans ciutats i que gran part de la culpa és de les xarxes socials. Volem aportar un punt de vista diferent, i per això hem escollit un entorn rural com aquest”. També ha destacat les desorbitades xifres de persones que pateixen aquesta malaltia i “la necessitat que amb imatges s'entengui la duresa que suposa patir-la i plantejar-los com s’ha arribat fins a aquest punt”. El cert és que, com apunta Blanca Soler, "no hi ha molta literatura sobre el tema ni tampoc produccions audiovisuals". Explica, que en les xerrades que ha anat a fer a les escoles per presentar el llibre, la idea sempre ha estat poder "ajudar a les noies o nois que estan vivint aquesta malaltia, que sàpiguen que algú els escolta i que hi ha solució". Segons l'autora, el tema "sigui en el format que sigui" s'ha de tractar amb cura perquè, de vegades, la sobreexposició produeix l'efecte contrari. I ho diu per experiència.

El rodatge del film, amb el suport de l'Ajuntament, està previst duri sis setmanes a partir d'octubre i que acabi a final d'any per estrenar-se el 2024.