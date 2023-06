El Monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, va acollir el concert que l'Escolania de Montserrat va oferir per primer cop a la comarca, patrocinat per l'empresa Paulig i l'Ajuntament. Sota la direcció de Llorenç Castelló, el conjunt format per més de cinquanta nois, de nou a catorze anys, procedents de tot Catalunya, va captivar el públic que omplia el recinte. Les entrades estaven exhaurides de feia dies.

L'acte va inaugurar la 3a Biennal Romànic Berguedà i va donar el tret de sortida a una sèrie d'activitats culturals a la comarca sota el tema: Imaginem una Altra Civilització. La 3a Biennal Romànic Berguedà és una iniciativa organitzada per Civitas Cultura amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni romànic del Berguedà i viure la cultura com a motor per a un país i un món millor.