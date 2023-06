Amb motiu de l’Any Lluís Domènech i Montaner 2023 -que commemora el centenari de la mort del reconegut arquitecte modernista autor d'obres tan emblemàtiques com el Palau de la Música Catalana i l'Hospital de Sant Pau de Barcelona-, el Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner (CEDIM) ha organitzat l’exposició Domènech i Montaner, catalanisme i país. La vertebració de la Catalunya moderna amb l’objectiu de posar de relleu l’extensa trajectòria política de l’arquitecte durant els primers anys del moviment catalanista.

L’exposició, que vol recuperar l'empremta política de l'arquitecte, està comissariada per l’historiador i president del Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner, Carles Sàiz i Xiqués i es podrà veure a partir d'aquest dimecres a Manresa, on es van aprovar les Bases de Manresa, el primer articulat catalanista que va servir d'inici de la seva carrera política. La mostra l'acollirà la Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa (carrer de les Cintaires, 30-32) en una proposta coorganitzada pel Centre d'Estudis del Bages i es podrà visitar fins al 23 de juliol.

La trajectòria de Domènech, -president de la Unió Catalanista, promotor de les Bases de Manresa, fundador de la Lliga Regionalista i del Centre Nacionalista Republicà- permet presentar-lo com un dels teòrics del nacionalisme que més ha contribuït a forjar la Catalunya moderna. Una exposició, a l'Espai Plana de l'Om, el 2019, amb motiu del 125è aniversari de les Bases de Manresa (celebrat amb retard), ja reivindicava el paper de l'autor d'un text cabdal del catalanisme i fixava el paper clau de Domènech i Montaner. La mostra ja la comissariava Sàiz.

La mostra

El contingut de l’exposició comença amb la fundació de la Jove Catalunya el 1870 i la creació del Centre Català, una entitat que pretén ser una plataforma unitària de vertebració del catalanisme. Al llarg del recorregut el públic podrà veure la fundació de la Lliga de Catalunya (1887) i de la Unió Catalanista (1890), la redacció de les Bases de Manresa (1892), les presidències de Domènech de l’Ateneu Barcelonès (1898, 1904, 1911), el naixement del Centre Nacional Català (1900) i de la Lliga Regionalista (1901), el seu pas per les Corts, la fundació del Centre Nacionalista Republicà (1904) i la retirada de Domènech de l’activisme polític el 1914, tot i que va seguir compromès amb el catalanisme.

Els diferents àmbits de l’exposició s’acompanyen d’il·lustracions de les revistes satíriques de l’època que mostren escenes de cadascun dels períodes esmentats i les discrepàncies entre els personatges cabdals dels partits polítics d’aquests anys.

A Canet de Mar, Barcelona, Manresa i Reus

L’exposició, de format itinerant, s’ha pogut veure a la Casa museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar des del mes de desembre fins el mes de maig; a l’Ateneu Barcelonès fins el 19 de juny i després de Manresa, es podrà visitar al Centre de Lectura de Reus els mesos de juliol i agost. La selecció d’aquestes quatre seus respon a la importància de cadascun dels municipis en la vida política de Domènech i Montaner. Canet de Mar, el poble costaner on va escriure gran part de les seves reflexions polítiques; l’Ateneu Barcelonès, entitat de la qual en va ser president en diferents candidatures; Manresa, on es portà a terme la primera Assemblea catalanista, presidida per Domènech, on s’aprovaren les Bases de Manresa; i el Centre de Lectura de Reus, on va desenvolupar la vessant més intel·lectual com a historiador.

L’exposició compta amb la publicació Domènech i Montaner i la vertebració de la Catalunya autònoma. Una biografia política de Carles Sàiz i Xiqués, que permet aprofundir en el contingut de la mostra a través del gènere biogràfic, un treball únic i extens que ha estat el punt de partida de l’exposició.

Conferència inaugural: Dimarts 27 de juny

El comissari de l’exposició, Carles Sàiz i Xiqués, impartirà la conferència inaugural, durant la qual dissertarà sobre la trajectòria política de l’arquitecte durant els primers anys del catalanisme. La presentació i conferència es portarà a terme a l’auditori de l’Ateneu Les Bases el dimarts 27 de juny a les 19 h. L’entrada és lliure i no és necessària inscripció prèvia.