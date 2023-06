Hi ha cap músic amateur que vulgui pujar a un escenari acompanyat d’una banda de professionals? La trobada Musiquemoles, liderada per les solsonines Montse Riu i Anna Pujol, els ofereix aquesta possibilitat el proper dissabte 1 de juliol (20 h) a l’alberg de les Cases Altes de Posada, a la Vall de Lord (Navès). Prèviament, tots els músics que s’hagin apuntat, i ja en són catorze, tindran l’oportunitat de fer un assaig previ el divendres 30 de juny (18.30 h) a Jezz Records, l’estudi a Solsona del cantautor Eduard Gener, que és qui liderarà la banda de músics professionals al concert. L’integren Gener al baix, Arnau Picó a la bateria i Miquel Riu al piano.

Montse Riu, músic amateur que amb Alba Mascarella ha fet rodar l’espectacle per al públic familiar Peripècies al cel i fa concerts de «cançons de campaments», exposa que la idea de les trobades Musiquemoles va sorgir per «les ganes de posar en valor la música que no és professional. Volíem un espai en el qual els músics que no s’hi guanyen la vida tinguin l’oportunitat de cantar o tocar una cançó amb acompanyament». I destaca que «no és un concert sencer i, per això, si es té el cuquet d’actuar i ets un treballador a qui li agrada la música només es tracta de preparar una cançó».

Espai amb vistes a la Llosa

Les trobades Musiquemoles van començar per dinamitzar el Casal de Cultura de Solsona, i sempre les acompanyava un músic professional, Xavi Juano, a la guitarra. L’any passat es van fer al Castellvell i aquest cop s’han traslladat a les Cases Altes de Posada, un alberg amb vistes al pantà de la Llosa, que va iniciar la seva activitat l’estiu passat. «També volem donar a conèixer entorns del Solsonès. No som tant professionals com La Mare Cultural, o el Barri de les Lletres, que promociona els músics semiprofessionals. Nosaltres volem treure a la llum artistes que tinguin ganes de treure-li la pols a l’instrument o a la veu, i que ja van anar a l’escola de música. Els donem l’oportunitat de tenir el seu moment», assenyala Riu.

A banda d’estrenar espai d’actuació, on hi haurà servei de barra i menjar amb La Furgoteca, la trobada Musiquemoles ha volgut fer un pas més cap a la professionalització passant d’un sol músic acompanyant a tota una banda, i per això van contactar amb Eduard Gener. L’acompanyaran Arnau Picó, integrant del grup solsoní The Mentres; i Miquel Riu, que és professor a l’escola de música Àtic. «Vaig buscar amics per integrar la banda, perquè és un projecte en el qual complicitat. Hi ha un punt d’improvisació i és important que els músics s’entenguin», destaca Gener.

A les Cases Altes de Posada, Gener hi ha enregistrat un vídeo de promoció turística del Solsonès, i destaca que «és un lloc molt bonic. A l’hora del capvespre hi ha un llum molt maca que quedarà al darrera de l’escenari». El músic assenyala que si la proposta té acceptació «es podria buscar la regularitat i fer-ho a l’estudi mateix, que ja està condicionat amb l’equip i on hi ha un espai al vestíbul preparat per fer concerts».

Entre la catorzena de músics amateurs que ja hi ha apuntats per a la trobada Musiquemoles de l’1 de juliol els cantants són majoria, però també hi haurà instrumentistes: piano, saxo i, fins i tot, acordió. Entre els participants destaca un músic de Sant Llorenç de Morunys que oferirà cançons pròpies i que es fa conèixer amb el nom artístic d’Apacherumba. I també Xavi Juanco, qui va iniciar els acompanyaments de Musiquemoles amb la seva guitarra, hi intervindrà tocant una cançó amb la seva banda. La majoria ha escollit interpretar temes pop, ja siguin actuals o bé clàssics.

I els músics amateurs que encara vulguin afegir-s’hi, s’hi poden inscriure trucant al 667 66 60 44. «Fins i tot es poden apuntar el mateix dia, si s’hi atreveixen», apunta Riu, que afegeix que la proposta va sorgir « de les ganes de tenir més contacte amb els escenaris». Ella té enregistrats dos CD de cançons de bressol, i un amb Ramon Casas de Matamargó i un altre amb Eduard Gener. Mentre que Anna Pujol forma part, entre d’altres, del grup Gatzara.

De «Swing de comarques» a cursos de producció

L’escollit per liderar la banda de Musiquemoles, el músic i productor Eduard Gener, va presentar l’octubre passar el seu cinquè treball, Swing de comarques, un homenatge al músic autodidacte de poble. Té lligats concerts per aquest estiu i preveu continuar la gira a partir de la tardor. Al seu estudi de Solsona, Jezz Records, també fa cinc anys que ofereix un curs per ensenyar a compondre i enregistrar. I últimament també ha participat en un parell de produccions de música dels anys 60: una jazzística amb el lleidatà Pau Llop i una altra amb la cantant Montserrat Isanta, amb cançons del compositor de Puigcerdà Lleó Borrell, que havia treballat amb Núria Feliu.