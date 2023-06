La coproducció catalana ‘Una vida no tan simple’, dirigida per Félix Viscarret i amb el manresà Miki Esparbé com a protagonista, arriba als cinemes aquest divendres. Narra la història de l’Isaías és un home d’uns 40 anys que de jove havia sigut un prometedor arquitecte, però que ara viu immers en una crisi generacional, professional i personal. La pel·lícula, que camina entre la comèdia i el drama, es va estrenar al Festival de Màlaga. A les plataformes, Marçal Forés torna a Netflix amb ‘A través del mar’, la seqüela de la pel·lícula ‘A través de mi ventana’, de l’univers escrit per Ariana Godoy, HBO Max estrena ‘Sofia y la vida real’, una sèrie documental de quatre capítols dirigida per David Trueba i ‘State of the union’ torna a Movistar+.

‘Una vida no tan simple’

L’Isaías, de 40 anys, interpretat per Miki Esparbé, és el protagonista d’‘Una vida no tan simple’. Ella era un prometedor arquitecte i anys després de guanyar importants premis passa els dies entre l'estudi d’arquitectura i el parc a la sortida de l’escola, on juga amb els seus fills. L’Isaías sent que no està on hauria d’estar. La seva relació de parella ha entrat en una fase de monotonia i, en aquest context, mentre intenta tornar a ser la promesa que va ser un dia, coneix la Sònia, la mare d’un altre nen de l’escola.

En declaracions a l’ACN en el marc del Festival de Màlaga, el director d’‘Una vida no tan simple’ va explicar que l’Isaías “s’adona que ja no és el centre del món” i haurà de fer malabars entre “la vida professional i la criança dels fills que són petits”.

Viscarret explica que els canvis descol·loquen a tothom i l’ésser humà té una tendència a resistir-se als canvis, i al final sempre acaben arribant nous reptes. “A ‘Una vida no tan simple’ això va lligat als malabars que fa el protagonista entre la vida professional i la criança dels fills quan són petits”. El director considera que el cinema, les pel·lícules, “ens ajuden a veure el nostre dia a dia amb una nova distància”. A ell, en concret, l’ajuden a riure’s de la seva pròpia vida.

‘Sin malos rollos’

Gene Stupnitsky dirigeix ‘Sin malos rollos’ protagonitzada per Jennifer Lawrence. Quan està a punt de perdre casa seva de tota la vida degut als seus deutes. La Maddie, interpretada per Lawrence, llegeix l’anunci de feina d’uns pares amb molts diners que busquen algú que surti amb el seu fill, Percy, de 19 anys que és molt asocial. La Maddie acceptarà la feina.

‘La puerta mágica’

L’estudi The Jim Henson Company torna a la gran pantalla amb una història plena de màgia inspirada en la novel·la homònima de Tom Holt. ‘La puerta mágica’ està protagonitzada pels joves actors britànics Patrick Gibson i Sophie Wilde. Els acompanyen els reconneguts actors Christoph Waltz, Sam Neill i Miranda Otto. El protagonista de film Paul Carpenter acaba d’arribar a una empresa de Londres amb uns reclutadors poc convencionals. Entre ells, un director general molt obscur que vol revolucionar l’antic món màgic amb pràctiques corporatives modernes.

‘Traïció’

Jean Paul Civeryac és l’encarregat de dirigit el drama ‘Traïció’, que arriba als cinemes en català. La pel·lícula està protagonitzada per Sophie Marceau i va passar abans d’arribar a la gran pantalla per la Secció Piazza Grande del Festival de Locarno. Juliane Verbeck, interpretada per Marceau, treballa com agent de policia a la comissaria general de Paris. És una dona amb una gran fortalesa interior, però quan descobreix que el seu marit té una doble vida, li farà perdre, de cop, l’equilibri mental.

‘La maison’

La pel·lícula 'La Maison', dirigida per la joven cineasta francesa Anissa Bonnefont, està basada en la novela d’Emma Becker, un relat en primera persona del món de la prostitució, protagonitzat per l’actriu Ana Girardot. L’Emma és una escriptora d’uns 30 anys que vol escriure un llibre que parli del món de la prostitució. Per entendre millor aquest ambient, aconsegueix que la contractin per treballar com a prostituta a La Maison de Berlin. La seva intenció era estar-s’hi dues setmanes i acaben sent dos anys.

‘La fortaleza’

Chiqui Carabante estrena ‘La fortaleza’ amb un repartiment coral format per Fernando Cayo, Goya Toledo, José Manuel Poga, Fernando Tejero, Vito Sanz i Carla Nieto, entre d’altres. Es tracta d’una comèdia negra d’intriga al voltant d’una reunió familiar dels Viaplana després de la mort misteriosa del patriarca del clan. Tots els familiars van a la lectura del testament del líder de la família amb l’esperança d’heretar la seva gran fortuna. No saben, però, que el pare no ha escollit hereu, sinó que ha ideat una especie de broma pòstuma.

‘Su único hijo’

Arriba a la gran pantalla el drama bíblic de temàtica religiosa que narra l’episodi en què Déu va posar a prova a Abraham i li va dir que havia de sacrificar el seu estimat fill Isaac. David Helling és el director d’aquesta cinta basada en un dels relats de l’Antic Testament i protagonitzat per Scot Cooper, Daniel da Silva i Luis Fernández-Gil.

La docusèrie sobre la reina Sofia i l’univers ‘Sexo en Nueva York’, a HBO Max

La plataforma fa tornar a la pantalla tres de les propulars amigues de ‘Sexo en Nueva York’, en la segona entrega d’onze capítols. ‘And just like that’ (22 de juny). Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis tornen a encapçalar un repartiment que també incorpora Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang i Alexa Swinton.

HBO Max també estrena ‘Sofia y la vida real’ (23 de juny), una sèrie documental de quatre capítols dirigida per David Trueba i codirigida per Jordi Ferrerons que explora el rol històric i la percepció pública de Sofia de Grecia

La nova proposta de Marçal Forés, a Netflix

Marçal Forés torna entre les novetats de la setmana amb ‘A través del mar’, una producció de Netflix amb Clara Galle i Julio Peña com a protagonistes, que expandeix una història inèdita de l’univers de l’escriptora Ariana Godoy. El drama adolescent busca oferir una visió diferent de l’amor i l’amistat rodada íntegrament a Catalunya, amb la Costa Brava coma teló de fons de les noves aventures de l’Ares, la Raquel i el seu entorn.

La pel·lícula és una seqüela de la cinta ‘A través de mi ventana’ que Forés va estrenar l’any passat a la mateixa plataforma. En aquell moment, ja va dir que tan de bo hi hagués una segona i una tercera part de la pel·lícula.

Pel que fa a sèries, Netflix estrena ‘La isla Calavera’ el 22 de juny. La producció explica la història d’un grup d’exploradors que, mentre rescaten a l’Annie del mar, no poden saber que arribaran a l’illa Calavera. Aquest lloc enigmàtic compta amb éssers estranys i monstres aterradors. Fins i tot hi ha el més grans de tots: en Kong.

‘State of the union’ torna a Movistar+

MovistarPlus+ estrena aquest dimecres la segona i última temporada de l’exitosa ‘State of the union'. La tragicomèdia sobre les relacions de parella del director té com a protagonistes Brendan Gleeson i Patricia Clarkson. Scott (Brendan Gleeson), un jubilat cínic i tradicional, i la seva dona Ellen (Patricia Clarkson), oberta a nous reptes, queden en una cafeteria freqüentada per joves abans d’entrar a la seva sessió de teràpia, moment en què repassen la seva vida conjugal.

‘Swagger’ i ‘Secuestro en el Aire’ a Apple TV+

A Apple TV+ s’hi estrena la segona temporada del drama esportiu ‘Swagger’ (23 de juny), la sèrie s’endinsa en les experiècnies de la superestrella de l’NBA Kevin Durant, en una exploració del món del bàsquet juvenil, les relacions amb els jugadors, la família i els entrenadors i com tots ells caminen entorn a la fina línia que els separa de l’oportunisme i la corrupció. La sèrie protagonitzada per Emmy Idris Elba ‘Secuestro en el Aire’ també aterra a la plataforma el 28 de juny, en una narració a temps real d’un viatge en avió segrestat.

Filmin estrena la primera sèrie de Xavier Dolan

La primera sèrie de Xavier Dolan, ‘La noche que Logan despertó’, arriba a Filmin el 27 de juny. Formada por cinc capítols d’una hora, es tracta d’un ‘thriller’ dramàtic que adapta l’obra de teatre ‘La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé’, de Michel Marc Bouchard. La sèrie s’ambienta a principis dels anys 90 i narra la història de la Mimi i el seu germà Julien, que formen un trio inseparable amb el seu amic Logan. La relació, però, es trenca sobtadament per un incident, que els obliga a escollir camins. Trenta anys després, però, es retroben a la seva ciutat natal.

Una nova sèrie de Marvel aterra a Disney+

La nova sèrie de l’univers de Marvel Studios arriba a Disney+ aquest dimecres, amb ‘Invasión secreta’, ambientada en el MCU actual. Nick Fury coneix que es prepara una invasió clandestina a la terra per part d’una facció d’Skrulls metamorfs i, juntament amb els seus aliats, impulsaran una carrera contrarellotge per frustrar els objectius i salvar la humanitat.

‘Soy Virgo’ arriba a Prime Video

Finalment, la comèdia d’humor negre i fantasia ‘Soy Virgo’ s’estrena a la plataforma Prime Vídeo (23 de juny). El protagonista, un jove negre d’Oakland (Califòrnia) de quatre metres d’alçada que ha passat la infantesa amagat llegint còmics i mirant la televisió, aconsegueix escapar-se. El repartiment el formen Brett Gray, Kara Young, Allius Barnes i Mike Epps. El mateix dia s’estrena la primera temporada de ‘Barrabrava’, un drama sobre com se’ls complica la vida a dos germans quan son expulsats del seu club de futbol.