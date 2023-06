Aquest Sant Joan no hi haurà festival Flames a Manresa. El certamen, promogut per la Casa de la Música amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, agafava l'any passat el relleu del Vibra, un cicle nascut en pandèmia el 2020 per recuperar els directes i que l'any passat canviava de format per concentrar-se en dos dies (22 i 23 de juny) a l'exterior del Palau Firal. La idea era poder consolidar, pas a pas, un festival per situar la capital del Bages en el mapa musical del solstici d'estiu. Però la seva "viabilitat no ha estat possible. D'una banda, per la manca de "recursos humans" en l'equip organitzatiu de la Casa de la Música, explica el seu director, Dani Castellano i, de l'altra, per "l'augment espectacular dels caixets dels grups", que ja, l'any passat, després de l'aturada pandèmica, s'havien enfilat. "Fer un festival requereix treballar-lo al llarg de tot l'any i amb un equip que s'hi dediqui per fer-lo possible. I nosaltres no el tenim. Enguany, hem preferit deixar-lo al congelador".També pesa, diu, el fet que en la seva primera edició el Flames va rebre unes 2.300 persones en dos dies i "va funcionar bé, és cert, però no va tenir un èxit espectacular com per llençar la casa per la finestra i fer una aposta que impliqui destinar-hi un equip, contractar gent... Si hem de triar entre un cap de setmana de traca o mantenir les propostes del dia a dia de la Casa de la Música, nosaltres ho tenim clar".

Com explica Castellano, l'Ajuntament veia amb bons ulls "continuar-lo" però amb tots els elements sobre la taula es va decidir que, de moment, no es faria una segona edició. El Vibra, diu, "va néixer el 2020 com una necessitat i com un cicle al llarg d’un mes. Era un moment en què havia desaparegut la música en directe». Dues edicions després i arribada la «normalitat», Casa de la Música va plantejar un festival de dos dies.. Dues edicions després i arribada la "normalitat", Casa de la Música va plantejar un festival de dos dies, com el de l'any passat. Però enguany, després de l'augment de catxets i de la saturació de nous festivals ("sense una elevada capacitat de convocatòria") , el risc era massa elevat. "Quan vam muntar el Vibra teníem tot l'equip disponible, veníem del no-res, però ara ja no". És cert, diu, que "mediàticament i políticament un festival té molta més tibada de cara a l'aparador però per a nosaltres la prioritat és la feina de formigueta que fem a Casa de la Música: fomentar la cultura de base, el programa de suport a la creació, les residències artístiques, la formació..."

Tot i això, apunta Castellano, un festival d'estiu continua sent "una bona idea per a Manresa" i per això, "si podem reencaixar-lo perquè tingui continuïtat i identitat, no tanquem la porta a recuperar-lo" sempre i quan "poguem disposar de recursos humans i econòmics".

Del Vibra al Flames

La segona edició del Vibra va rebre 4.500 persones en vuit nits de concerts, 1.500 més que l’any de debut, el 2020. Però el fet que més del 40% del públic que va assistir als concerts al Palau Fira provingués de fora de la Catalunya Central (el 42% del Principat i el 3% de l’Estat espanyol) va apuntalar la idea de transformar el certamen en un festival de música concentrat en dos dies. Va ser el Flames, que va celebrar l'any passat la seva primera i, de moment, única edició, i que es presentava "com un primer experiment" del que volia ser: «un festival mitjà, sostenible, còmode i que tingui en compte el públic». La primera jornada va rebre unes 800 persones i la segona, unes 1.500. S'esperaven entre 2.000 i 3.000 persones.