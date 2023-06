La cantant Rosalia ha aconseguit quatre premis al Festival Internacional de Creativitat Cannes Lion. Tres dels guardons han estat per a la iniciativa 'Rosalia Motomami Lives Experience' emesa a través de la xarxa social TikTok, mentre que el quart se l'ha endut per l'esdeveniment 'Spotify presents: FC Barcelona x Motomami'. La de Sant Esteve Sesrovires ha estat reconeguda amb l'Or a la Participació dels fans / Creació de comunitat; amb la Plata a l'Excel·lència en vídeo musical, i amb el Bronze a la Col·laboració amb talents musical per l'espectacle a Tik ok, mentre que s'ha endut la Plata pel xou al Camp Nou.

L'experiència a la xarxa social, el 17 de març del 2022, va reunir més d'un milió de persones.