L’Acadèmia Catalana de la Música ha premiat aquest dimecres la pianista Clara Peya, el Cor de Cambra del Palau de la Música, Rosalía, el Quartet Brossa, Mondo Sonoro i Alba Careta amb els Premis Alícia 2023. Coincidint amb el Dia de la Música, l’acadèmia ha celebrat una gala a l’Auditori on el cantautor Joan Manuel Serrat ha recollit el Premi Alícia a la Trajectòria per la seva llarga i destacada etapa artística. Peya ha estat distingida amb el premi al Directe, el Cor de cambra del Palau a la Interpretació i Rosalía amb el premi a la Internacionalització. Entre els guardonats de 2023 també hi ha hagut la Barcelona Art Orchestra, Juan de la Rubia, Marco Mezquida i Alba G.Corral, el Taller de Músics i l'Escola Folk dels Pirineus.

En concret, Clara Peya ha rebut el Premi Alícia 2023 al directe, que reconeix una creació o una experiència de directe, per la gira ‘Perifèria’. El cor de cambra del Palau de la Música Catalana ha rebut el guardó a la Interpretació per ‘El cançoner popular contemporani’, s’ha reconegut l’expressivitat, l’emoció o l’excel·lència d’un o una intèrpret, d’una interpretació o creació musical individual o col·lectiva. A banda del premi a Rosalía, el Premi Alícia 2023 a la Producció Discogràfica ha estat per ‘Les transformacions’ de Quartet Brossa. La revista Mondo Sonoro s’ha emportat el Premi Alícia 2023 al Periodisme Musical, mentre que la trompetista i cantant de jazz Alba Careta ha estat reconeguda per ser una “revelació” amb el Premi Alícia 2023 al Talent Emergent. El Premi Alícia 2023 a l’Autoria se l’han emportat Lluís Vidal, Néstor Giménez, Lluc Casares i Joan Vidal de la Barcelona Art Orchestra pel disc ‘Ragtime Stories’ i la ‘Bach & Forward’ de Juan de la Rubia, Marco Mezquida i Alba G.Corral han rebut el Premi Alícia 2023 a la Inter-disciplina. Altres guardons entregats durant la gala han estat el Premi Alícia 2023 al Projecte Educatiu que se l’ha emportat l’Escola Folk dels Pirineus o el Premi Alícia 2023 al Projecte Social que ha recaigut en el Taller obert del Taller de Músics. Del “desequilibri de la CCMA” a la perifèria social Els responsables de Mondo Sonoro han agraït que existeixin premis com aquest per demostrar que el sector “no està sol” i que existeix un “gran món” que ha de seguir “endavant” amb la lluita. Clara Peya ha assegurat que amb la seva feina vol posar “llum” a la perifèria i ha indicat que quan ocupa el centre és per generar “compromís”. La pianista ha denunciat que es produeixi una gran recerca pels tripulants rics de l’expedició del Titanic al mateix moment que moren migrants que fa hores que esperen rescat a la Mar Jònica. Després d’un llarg aplaudiment, Joan Manuel Serrat ha afirmat que cal insistir més en qüestions socials que s’han comentat al llarg de la gala. Serrat ha recordat que només amb l’estima a la música es pot tirar endavant un camí artístic. “Només així pots caminar per la perifèria buscant el centre. Sense aquesta ningú de nosaltres seria res”, ha apuntat. El president de l’Acadèmia de Catalana de la Música, Gerard Quintana, ha lamentat que malgrat que el país viu un moment musical amb molt “talent”, especialment femení, amb artistes formats a casa i respecte internacional, els mitjans públics catalans no tenen “espai” per donar a conèixer el seu treball. “A la darrera crida de propostes del 33 cap projecte va ser musical. Haurem de veure quin és el paper de la música a la futura OTT de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals”, ha destacat. “Hem de resoldre el desequilibri entre l’ entreteniment i el model de servei públic de la CCMA”, ha manifestat. La cerimònia dels guardons anuals de l’Acadèmia de la Música ha format part de la commemoració del Centenari del naixement d’Alicia de Larrocha, artista que dona nom als premis. La cerimònia ha comptat amb les actuacions de Sara Serrano, Momi Maiga, La Ludwig Band, Grup Vocal in Crescendo i Queralt Lahoz. Els premis han estat escollits per un jurat format pels acadèmics i les 44 entitats que cnformen l’Acadèmia Catalana de la Música mitjançant una sèrie de votacions.