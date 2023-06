El grup Buhos i el productor, cantant i DJ, Juan Magán, col·laboren en la cançó ’El món de veritat’ (Halley Records). Magán s’anima a cantar en català en aquest single compost per Guillem Solé i Pep Saula i que compta amb la producció del mateix Magán, Victor Magán i Genís Trani. ‘El món de veritat’, que camina a l’estil de pop electrònic, és una crítica al moment actual en què vivim i les relacions a través de les xarxes socials, han destacat des del segell discogràfic. La cançó va acompanyada per un videoclip amb interaccions a xarxes socials com Instragram.

En el marc de presentació del seu disc ‘La nit està que crema’, Buhos actuarà el pròxim 4 de juliol als Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. La gira que compta amb prop de 60 concerts confirmats, passarà durant el 2023 per les principals ciutats i festivals d'Espanya i com van anunciar recentment, faran per primera vegada gira europea recorrent Madrid, Londres, Rotterdam, Utrecht o Milà.