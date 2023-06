L’associació europea de diaris en llengües minoritàries i regionals, MIDAS, de la qual forma part Regió7, ha lliurat els seus premis anuals en una gala celebrada al palau de Miramar de Sant Sebastià que va aplegar una vintena de directors dels mitjans europeus associats. El premi MIDAS va recaure en el periodista Czímer Gábor, i el premi Von Habsburg va ser concedit ex-aequo als periodistes del diari Egunkaria, clausurat pel govern espanyol, i al periodista Andrzej Poczobut, empresonat pel govern bielorús, dos reconeixements que són una proclama en favor de la llibertat de premsa.

Czímer Gábor, redactor del diari eslovac en llengua hongaresa Uj Szó, ha estat reconegut pel seu cobriment de les expropiacions que el govern eslovac ha imposat a membres de la minoria hongaresa propietaris de terrenys pels quals ha de passar una autopista. En virtut de les anomenades lleis Benes, dictades en la posguerra, els terrenys els han estat manllevats sense cap compensació econòmica per la seva condició de minoria d’un país derrotat.

Amb el veredicte del premi Von Habsburg el jurat dels premis, integrat pels directors dels diaris associats, ha volgut llançar un ferm al·legat en favor de la llibertat d’informació.

El diari Egunkaria, l’únic en el seu moment en euskera, va ser creat per subscripció popular el 1990 i el 2003 va ser clausurat pel govern espanyol i els seus principals responsables van ser empresonats, acusats de vinculació amb ETA. Els cinc directius que van arribar a ser jutjats van ser declarats innocents de tots els càrrecs. El Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Espanya per no haver investigat les tortures que van denunciar. De les cendres d’Egunkaria en va néixer immediatament el diari Berria, membre també de MIDAS. Va rebre el guardó, en nom de tota la plantilla d’Eugunkaria, el que fou el seu gerent, Iñaki Uria, que va estar un any i mig a la presó abans de ser absolt.

L’altre guardonat, Andrzej Poczobut és un periodista de la minoria polonesa a Bielorrússia empresonat amb una condemna de vuit anys per haver publicat articles contra els abusos de la dictadura bielorrussa i la repressió de la cultura polonesa. El seu cas ha rebut la condemna de les principals institucions internacionals.

A Sant Sebastià també es va celebrar l’assemblea anual de l’associació que, entre altres coses, va aprovar un acord de col·laboració amb l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), de la qual també és membre aquest diari, amb l’objectiu que les dues entitats cooperin en projectes d’àmbit europeu.

Aniversari i relleu a Berria

Berria, única publicació diària en euskera, va ser l’amfitriona de la celebració a Sant Sebastià de la gala i l’assemblea general de MIDAS, en el marc dels actes del seu vintè aniversari, que van tenir com a principal celebració un esdeveniment a l’antic edifici de Tabacalera. Aquest acte va ser l’escenificació del relleu de Martxelo Otamendi, director d’Egunkaria i, posteriorment, de Berria des de la seva fundació, per part de la fins ara subdirectora, Amagoia Mujica. Otamendi, una personalitat de primer ordre en la societat basca, ha convertit Berria en una veu en euskera al món sustentada per una sòlida comunitat de lectors. Es retira amb la voluntat de continuar «lluitant pel país i per la llengua», i es mantindrà al consell del diari.

MIDAS és una associació que aplega 27 publicacions diàries de tota Europa editades en llengües regionals o minoritàries. De Catalunya, en formen part Regió7 - el director del qual, Marc Marcè, és membre de la junta directiva- i Vilaweb.