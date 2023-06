Els Tallers Musicals d’Avinyó es consoliden com una cita imprescindible del jazz

Els responsables dels Tallers Musicals d’Avinyó, que han estat rebatejats com a TeMa (Festival de Creativitat Musical de la Catalunya Central), desprenen il·lusió i energia a l’hora d’afrontar la que ja serà la 21 edició, que se celebrarà del 17 al 21 de juliol. També estan emocionats pel reconeixement a la seva trajectòria que suposa haver estat nominats en la categoria de projecte educatiu als premis Alícia, que convoca l’Acadèmia Catalana de la Música. «Ja érem coneguts en el circuit underground, a través dels professionals que venien a participar-hi, però ens mancava que a la ciutat sabessin que des de comarques fem propostes de primer nivell», apunta el guitarrista avinyonenc Santi Careta, encarregat de la direcció artística i responsable pedagògic de l’estada de Jazz/Moderna i Creativitat.

De fet, l’estada de jazz, que per tercer any tindrà lloc a la Fundació La Plana, a Sant Joan d’Oló, ja té gairebé cobertes les places, establertes en uns 70 participants, amb una mitjana d’edat d’entre 13 i 23 anys. S’ofereixen activitats per a instrumentistes o cantants amb un mínim de 4 anys d’experiència. Enguany podran compartir escenari amb Salvador Sobral, Xavi Torres (piano) i Santi de la Rubia (saxo), Pol Batlle i Rita Payés...

«Bona part dels alumnes són repetidors, gent a qui acompanyes des dels 14-15 anys i fins que acaben entrant al grau superior, i ofereix aquí tot el seu creixement artístic. I funciona molt el boca-orella, de gent que ha transmès l’experiència al seu Conservatori i arrosseguen amics. Enguany ha estat especialment així», assenyala Careta. Així, la proposta s’ha consolidat com una de les cites imprescindibles per al món jazzístic català. Hi arriben alumnes de l’àrea metropolitana des d’una col·laboració amb la Sant Andreu Jazz Band, que va comportar que en fossin alumnes Andrea Motis i Rita Payés, que hi tornarà enguany com a artista convidada. I també s’hi apunten alumnes que ja s’han iniciat en el jazz a les big bands que hi ha a Sallent i a Navàs-Súria. I els concerts-jam de les nits també tenen un públic fidel.

Refrescada a l’oferta familiar

«La nominació als Premis Alícia ens reafirma i valora que passen coses molt especials cada estiu a Avinyó. A la gala hi havia molts músics nominats que han passat pels Tallers, ja sigui com a alumnes, professors o convidats. Això és perquè portem el gran top del país», destaca l’artesenca Aina Plans, responsable pedagògica dels Tallers i de les activitats de formació continuada per a professionals que ofereixen els TeMA.

A aquesta branca adreçada a tots els públics, amb nocions bàsiques de música o sense, se li ha fet en aquesta edició «una gran refrescada, que creiem interessant pedagògicament. Des de fa uns anys els Tallers han intentat ser un petit laboratori pel que fa a l’oferta per al públic familiar, per proposar activitats que no són a l’espai acadèmic de les escoles de música ni tampoc als casals d’estiu». Així, enguany, en comptes d’oferir cursos complets, cada dia es planteja com una experiència, tant pel que fa a nadons i famílies (de 0 a 3 anys) com pel que fa a infants (de 3 a 13 anys). En el cas dels infants, es treballarà la música amb màgia i percussió (dilluns), circ (dimarts), escena, amb Aupa Strings (dimecres), llegendes (dijous) i fotografia (divendres). «La proposta s’ha rebut amb moltes ganes i estem molt motivats», remarca Plans. Les inscripcions són obertes fins al 30 de juny.