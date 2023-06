121. Aquest és el títol del nou disc de Miki Núñez, un treball editat per Música Global que rememora l’alegria i la il·lusió i les ganes de ballar que desprenia el seu primer disc, Amuza. Amb un àlbum de pop rock amb elements electrònics, Núñez aposta per les cançons alegres i divertides que li agrada tocar en directe i amb l’amor com a leitmotiv. Un treball que presentarà el 20 d'agost al Summerfest Cerdanya.

121 ha sortit dos anys i mig després del seu últim disc Iceberg que va publicar el 2020 en plena pandèmia de la covid-19. Per això, argumenta, 121 pot recordar molt més el seu primer treball. "Iceberg era un disc més trist i fosc perquè estava fet durant la pandèmia, però ara hem tornat a l’alegria, a la il·lusió i a ballar una altra vegada”, destaca. El nom del disc fa referència als dies exactes que dura l’amor químic: gairebé 4 mesos, un total de 17 setmanes o, el que és el mateix, 20.328 hores. “El disc és una reivindicació que això no ha de ser sempre així”, apunta.

Núñez explica que 121 està format per cançons d’amor en el sentit més ampli del terme: “amor al que fas, a la teva gossa, a teva família, als amics, a les parelles i exparelles”. El primer senzill de l’àlbum, per exemple, és 10 minutos, un repàs als múltiples intents de conquistar una noia nova a la classe, a qui li demana que li concedeixi 10 minuts del seu temps.

El cantant assenyala que sempre ha fet pop rock amb instruments de vent i metall, però “la música avança”. Busca "sons nous" que no preten encasellar ni en l'electrònica ni en el reggaeton. Apunta que intenta ser el màxim de fidel a ell mateix. “M’agrada molt fer pop rock divertit amb un rotllo mediterrani, tota la vida he mamat Txarango, Doctor Prats, Catarres i Callo Malayo”.

Amuza, explica, tenia molt més aquest aire mediterrani, Iceberg va ser més Canto del Loco o La oreja de Van Gogh i en aquest tercer, diu, han trobat el punt mig entre aquests dos estils: “El pop rock nacional que he escoltat tota la vida i la música mediterrània de pop amb trompetes i d’ska”.

Pel que fa la publicació de l’àlbum, ha canviat l’estratègia respecte els seus anteriors treballs. Fa gairebé un any va veure la llum el primer single 10 minutos i cada mes o dos mesos ha publicat una de nova: 121 és un recopilatori de tots els senzills, més cinc cançons inèdites i el bonus track, Gelat, que va sortir el 13 de juny, una cançó, diu, "absolutament estiuenca". És una de les dues en català que inclou el nou treball que inclou col·laboracions amb els artistes Alfred García, Mariona Escoda, Carlos Sadness i Paula Koops.

L’artista començarà la gira del disc 121 amb un concert al Sant Jordi Club de Barcelona el 30 de juny. Núñez diu que és un gran defensor de la música en directe. “Penso les cançons amb la banda que porto. No faré res que no es pugui tocar en directe. Si hi ha electrònica a la cançó que després es pugui fer amb instruments de vent”

Empatia

Núñez destaca que no hi ha formules màgiques per crear un èxit musical, però sí, admet, que hi ha mecanismes que “alteren el subconscient i fan que escoltis més les cançons, hi ha uns acords que són els de la felicitat (sol, re, mi menor, do), els del pop de tota la vida”. D’aquí surten “melodies alegres i donen una gran amplitud a fer tonades diferents”. Tot i això, remarca, “la màgia de la música és empatitzar amb la persona i que el que expliques i dius serveixi perquè la gent es faci seva la cançó, recordi històries que li han passat o que esperen viure".