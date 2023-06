La retirada de les pintures que cobreixen les parets i el sostre del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que van començar el 2 de maig, han fet emergir les pintures renaixentistes originals. Josep Girabal, subdirector general d’obres i serveis del Departament de la Presidència, ha recordat que aquest és l’espai “més emblemàtic del Palau de la Generalitat” i que es va construir el 1596 amb una construcció que va durar 21 anys. “És un criteri de la intervenció de potenciar els valors de l’arquitectura renaixentista”. La previsió és que el 28 de desembre es retirin totes les pintures i que a l’agost del 2024, després d’una segona fase de treballs, “la imatge del saló recuperi l’essència de l’espai renaixentista”.

L’obra al Saló Sant Jordi respon a un projecte que es va redactar a partir del 2019 segons els criteris establerts per una comissió d’experts que va fixar la intervenció que s’havia de fer. Els treballs es realitzen amb el Departament de Cultura, que ha orientat sobre les tasques a dur a terme sobre les pintures i com s’ha de retirar i conservar.

Els murals que s’estan retirant ocupen més de 850 metres quadrats i es tracta de 24 pintures sobre tela de gran format, a les parets, i 45 més petites al sostre i la cúpula. El projecte es va encarregar a l’empresa Urcotext amb un pressupost d’1,9 milions d’euros.

El subdirector general d’obres i serveis del Departament de la Presidència ha explicat que la intenció és que a finals d’any puguin estar retirades totes les pintures. Després hi ha una segona frase de les obres que seria “una adequació provisional dels paraments amb un revestiment de feltre, perquè la imatge del saló recuperi l’essència de l’espai renaixentista”.

Girabal ha destacat que ara que s’estan retirant les pintures apareixen restes d’obres renaixentistes originals, quan es va construir el saló entre els anys 1596 i 1617. Des de la Generalitat ja tenien coneixement que hi serien, però ara és quan “es descobreix la magnitud de les pintures” i aquest és “un factor que serà sotmès a criteri dels especialistes de l’àmbit patrimonial per saber què s’ha de fer amb aquestes pintures”. Ha remarcat que són les pintures originals de l’edifici i això ja té un gran valor, ha afegit.

Ara mateix, ha manifestat, s’estan retirant del sostre pintures de l’any 1926 que són de quan es va fer tota la decoració durant la dictadura de Primo de Rivera.

Girabal ha dit que el projecte va seguir un criteri d’una comissió d’experts que indicava que la intervenció havia de ser reversible, és a dir, que les pintures que es retiren s’han de conservar perquè en cas necessari un museu les pugui recuperar, però en les pintures sobre paret no és possible quan són retirades, ha afegit. Per tant, ha dit, “s’ha de triar si restituir unes pintures renaixentistes originals o unes pintures del 1926 que són decoratives”. El subdirector general d’obres i serveis del Departament de la Presidència creu que tenen molt més valor les pintures renaixentistes que les del 26.