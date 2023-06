El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa ha presentat l'obertura de l'exposició itinerant Catalunya, un país d'enginy i innovació. La primera de caràcter nacional que acull la capital del Bages des de 2016 amb La dona al món industrial. La mostra, exposa fins a trenta aportacions científiques i tècniques amb abast universal ideades per cervells catalans. Entre les figures presentades, destaca la de l'artesenc Frederic Faura i Prat, inventor del baròmetre aneroide. L'exhibició es podrà visitar a l'equipament manresà fins al 4 de setembre.

A l'obertura de l'exposició hi han assistit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, juntament amb dos dels regidors del consistori manresà: Tània Infante, regidora de Comerç, Cultura i Llengua, i Joan Vila, regidor d'Indústria, Turisme i Coneixement. A més, hi han intervingut Jaume Perarnau, director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) i Eudald Serra, director del Museu de l'Aigua i el Tèxtil (MAT).

Serra ha començat destacant "la important tasca que fan els equipaments culturals a l'hora de divulgar iniciatives de casa nostra". El director del museu manresà també ha destacat la "qualitat de mostra d'aportacions de l'exposició", malgrat que no es pugui comptar amb la presència de les peces com a tal. Jaume Perarnau ha intervingut a continuació, i ha posat de manifest "la voluntat històrica de Catalunya per ser innovadors, d'avançar-nos al futur", una idea que segons el director del MNACTEC "situa la tecnologia com el pal de paller del progrés del país". L'exposició dona a conèixer multitud d'exponents de tot el territori en aquest sentit, exhibint "una tria d'obres representativa, singular i menys coneguda". En finalitzar la seva intervenció, Perarnau ha lamentat no poder portar a Manresa les peces originals, però ho ha justificat "a causa del seu elevat valor". Si es volen veure les invencions, s'hauran de desplaçar fins al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.

Aloy també ha intervingut, i ha expressat la seva "satisfacció per tornar a tenir a Manresa una exposició de caràcter nacional des de fa set anys". De la mateixa manera, l'alcalde manresà s'ha mostrat predisposat a acollir, en un futur, una exposició similar que "reconegui la feina feta per moltes inventores que han estat històricament silenciades". Aloy no ha volgut oblidar tampoc la tasca de Pius Font i Quer, botànic també representat a la mostra i "molt lligat a la capital bagenca". Per acabar, l'alcalde ha assenyalat que espera "que aviat hi hagi una nova exposició de caràcter nacional a Manresa, i no hàgim d'esperar de nou set anys".

Algunes de les peces que es mostren a l'exposició són els plànols del primer submarí que va navegar, ideat per Narcís Monturiol, o l'Atles català, reconegut com la primera representació del món occidental conegut, una obra mestra que es conserva a París. També a la capital francesa s'hi pot trobar l’astrolabi de Sunifred Llobet, el primer en numeració llatina i de la qual només n'hi ha dues rèpliques: una a Terrassa i l'altre a Madrid. Així mateix, es destaca la berguedana una màquina de filar innovadora ideada al berguedà que va esdevenir una gran millora per a moltes de les fàbriques tèxtils que operaven a Catalunya i a tot el món.