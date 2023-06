L’artesenca Mont Plans ha guanyat el 49è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. La bagenca ha guanyat el guardó per la seva interpretació a l’espectacle ‘Cadires’. Des de l’any passat la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya (FGTAC) i la revista ‘Núvol’ assumeixen l’organització del guardó amb l’Ajuntament de Molins de Rei, la Fundació Romea i l’Institut del Teatre. El Teatre Romea acollirà el 17 de juliol l’acte de proclamació i lliurament del 49è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu.

El jurat d’enguany ha estat format per quatre membres de la Federació (Magda Garcia, Josep Mayolas, Elisa Poch i Josep M. Porta) i quatre crítics de 'Núvol' (Martí Figueras, Oriol Osan, Ana Prieto Nadal i Oriol Puig Taulé). Aquest ha decidit, per unanimitat, atorgar el Premi Memorial Margarida Xirgu 2023 a l’actriu Mont Plans per la seva participació a l’espectacle ‘Cadires’. Amb dramatúrgia i direcció d’Albert Arribas, aquesta producció de Centaure Produccions i Teorema Teatre s’ha pogut veure al Teatre Goya i a diverses localitats catalanes. Acompanyada en escena per l’actor Oriol Genís, Mont Plans fa un repàs a la seva carrera i alhora un homenatge a l’ofici de l’actor.

El jurat ha destacat la versatilitat de l’actriu, “que fa que sembli fàcil allò més difícil, simplement estar en escena”. També han subscrit les paraules de la crítica Ana Prieto Nadal: “Aquest parell són memòria viva de les arts escèniques del país, i encarnen a la perfecció un tipus d’actriu, d’actor, que estima amb passió l’ofici i el traspua en tot allò que fa, dotant de teatralitat la vida. Tenen la generositat de mostrar-se fràgils en escena i de compartir amb nosaltres algunes de les seves vivències. Anar-los a veure és un acte de cura envers el nostre teatre i els nostres artistes. Una manera enormement emocionant, i també molt divertida, d’homenatjar la faràndula i la cultura”.

El premi compta amb el suport institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei, la Fundació Romea, l’Institut del Teatre i dels mecenes Joan i Sandra Llavina, de Lexus, que aporta l’anell d’or que rebrà l’actriu premiada, i que enguany ha dissenyat la joiera Clara Niubò.

El premi en honor a l’actriu i directora de Molins de Rei s’ha atorgat anualment des de 1973. Impulsat des del món del teatre amateur, ha premiat a artistes molt reconegudes de l’escena catalana, entre elles Núria Espert, Anna Lizaran, Mercè Aránega, Clara Segura, Emma Vilarasau o Imma Colomer. L’any passat, la revista cultural Núvol va prendre el relleu de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB) per coorganitzar el premi amb la FGTAC, la Fundació Romea, l’Institut del Teatre i l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la voluntat de rellançar-lo després de la pandèmia. La guanyadora del Premi Margarida Xirgu 2022 va ser la Míriam Iscla.