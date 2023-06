La cantautora Anaïs Vila ha optat de nou pel micromecenatge com a eina per a finançar-se el seu quart àlbum d'estudi, Ara sempre. Amb un objectiu inicial de 6.000 euros, l'artista nascuda a Santpedor tindrà un coixí suficient per a poder costejar-se la gravació i producció del nou disc. Vila, també ha establert una meta econòmica secundària de 9.000 euros, que li atorgarà un major coixí econòmic i que li servirà per a enregistrar un videoclip, així com impulsar les tasques de promoció del projecte. De moment, la cantautora de Santpedor ha aconseguit al voltant de 3.000 euros en dues setmanes. Ara sempre està previst que vegi la llum a finals d'aquest any o principis del vinent, i Vila el presentarà al Teatre Kursaal de Manresa el 15 de febrer de 2024.

L'experiència de treure anteriors discs pel seu compte, "m'han ensenyat tot el que es necessita per a fer un disc amb cara i ulls", comenta la cantautora, que destaca també "la dificultat per a tirar endavant projectes artístics petits avui en dia". El fet que actualment el públic accedeixi a quantitats gairebé il·limitades de música sense la necessitat de pagar res, castiga els artistes amb un públic menys massiu. És per això, que la santpedorenca ha optat per apropar el seu projecte al públic, per "crear consciència social" i cercant sempre una gran qualitat sonora en les seves propostes, "vull que les meves cançons se sentin bé a tot arreu", sentència.

Les aportacions econòmiques mitjançant Verkami tenen recompensa. Des d'un pòster amb la portada de l'àlbum i les lletres de totes les cançons d'Ara sempre fins entrades pel concert de presentació del treball al Kursaal. A més, Vila ofereix també la possibilitat de tocar a casa dels seus mecenes, una experiència que l'artista nascuda a Santpedor qualifica de "molt propera i acollidora sempre".

Una altra de les recompenses és una visita a l'estudi mentre graven el disc, una vivència pensada "per estudiants de música o persones que simplement tinguin curiositat per conèixer com es gesta un àlbum". La cantautora no té previst treure un disc físic, "avui en dia poca gent el compra perquè no té on reproduir-lo", per aquest motiu, ofereix una descàrrega digital del disc perquè tothom qui l'ha ajudat el pugui gaudir. Finalment, i amb l'experiència dels anteriors Verkamis, l'artista santpedorenca ha obert unes recompenses anomenades per amor a l'art, que resulten simples aportacions econòmiques sense cap retorn més enllà de l'ajut per a poder produir el disc, "molta gent m'ha comentat que no volia res a canvi, que simplement em volien ajudar perquè gaudeixen de la meva música".

"Ara sempre"

La nova proposta de la cantautora fa un gir representatiu respecte l'anterior, "la música que he escoltat i estic fent últimament fuig dels sintetitzadors electrònics", comenta. Anaïs Vila concep els discs com una entitat en si mateixos, "escric constantment fins que considero que la té". Aquest quart treball discogràfic recuperarà una sonoritat molt més acústica, amb instruments elèctrics com el baix o la guitarra, però acompanyats del piano o guitarres acústiques.