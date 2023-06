La cantant barcelonina Suu ha publicat aquest dijous la nova cançó ‘Postal barata’ després de més d’un any de silenci artístic. El tema s’ha fet a quatre mans amb el productor Carlos Sadness, amb qui la cantant ja havia col·laborat. El nou tema presenta “frescor” i “sinceritat” i és una crítica a la imatge idíl·lica i superficial de l’estiu “que moltes vegades no té res a veure amb el món real”. Així, el nou tema banalitza els comportaments que prioritzen la reputació a les xarxes socials per davant de fets més importants.

Per això, ‘Postal barata’ fa una crida a saber amb qui i què compartir els moments de felicitat a l’estiu. A banda del single, dilluns que ve es publicarà un clip rodat en analògic. En un comunicat han recordat que un any després de la sortida del tercer disc de Suu ‘Karaoke’ i de la gira que l’ha portat arreu de l’Estat, arriba la nova cançó que ha comptat amb la mescla de Tomás Pérez i les guitarres de Jordi Bastida, que acompanya a Carlos Sadness a les seves gires internacionals.