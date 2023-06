El conjunt igualadí Marialluïsa ha publicat aquest divendres l’EP ‘Tinc al cor el que no trobo al cap’, un darrer treball que els servirà per acomiadar-se definitivament dels escenaris. Aquest testament sonor recull tots els singles publicats el darrer mig any i es complementa amb dos temes inèdits. Un d’ells és el que obre el disc, ‘Senzilla, la vida?’ i compta amb una lletra premonitòria i la producció de Joan Pons d’El Petit de Cal Eril. A banda, el grup tancarà la seva trajectòria amb quatre concerts durant el mes del juliol. Les cites tindran lloc el dia 7 al Festival Sons Solers de Sant Pere de Ribes, el 28 a la sala Laut de Barcelona, el 29 a Andorra i el 30 a La Bastida del Rec, a Igualada, l'espai que els va veure néixer.

Marialluïsa són Pau Codina (veu i guitarra), Carles Guilera (guitarra elèctrica i teclats), Andreu Dalmau (baix) i Pol Mitjans (bateria), acompanyats en aquest darrer tram pel teclista islandés Arni Gudjonson. Van debutar amb l'EP ‘Pren-t'ho amb calma’ (2019) i consolidar-se amb ‘És per tu i per mi’ (2020) i ‘La vida és curta però ampla’ (2021), tots publicats sota el segell Bankrobber. Recentment la música d’aquests igualadins ha travessat l’Atlàntic per sonar a la sèrie nord-americana ‘The Come Up’. "Ja portavem temps cantant que la vida és curta però ampla, i és que com tot, tot té el seu final", ha assegurat la formació a través d’un comunicat.