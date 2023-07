Des de Pedro Almodóvar a Alba Flores, Leticia Dolera o Aitana Sánchez Gijón, el món de la Cultura s'ha unit en una acció coordinada a les xarxes socials contra el "retorn de la censura que atempta contra la llibertat d'expressió", que neix amb vocació de defensar al sector en un moviment transversal.

La idea és crear una "plataforma, moviment o sindicat amb forma legal que agrupi transversalment a tots els sectors de la cultura", segons han assenyalat a EFE alguns dels impulsors que han insistit que es tracta d'una acció "col·lectiva, civil i social", per la qual cosa han preferit no identificar-se.

La primera acció ha estat un breu manifest difós en les llengües cooficials de l'Estat que denuncia "les cancel·lacions d'espectacles i actuacions musicals en tot l'Estat, motivades únicament per criteris partidistes i polítics".

"Les i els professionals del món de la cultura volem denunciar el retorn de la censura que està atemptant contra la llibertat d'expressió, un dret consolidat social i democràticament en la nostra Constitució", assenyala el text, que ha estat difós en xarxes, entre altres, pels actors Alba Flores o Miguel Rellán, així com pel ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz.

A més ho han secundat les actrius Aitana Sánchez Gijón, Carolina Yuste i Itziar Castro, les cineastes Leticia Dolera i Elena Martín Gimeno, el dramaturg Pablo Messiez, directors de cinema com Montxo Armendariz, actors com Carlos Bardem, així com institucions com la SGAE, la Unió de Músics, la Unió d'Actors i Actrius o el Gran Teatre del Liceu.

Més enllà dels missatges a les xarxes, multitud de professionals de la Cultura -com Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Rocío Saiz, Paco Bezerra, Pablo Hueto ......- s'han unit en un grup del qual sortirà una futura estructura, que serà presentada a la premsa i a la societat de la forma "més immediata possible".

La iniciativa ha partit de dones de les arts escèniques en resposta a les cancel·lacions d'obres teatrals de les últimes setmanes amb l'objectiu de, "com passa als Estats Units", comptar amb "sindicats que puguin paralitzar un país".

"L'Estat de Dret a Espanya és meravellós i no el volem perdre, però tenim un problema gros i demanem que la societat en general es posicioni", ha assenyalat a EFE Hueto, que ha agregat que "la censura és inacceptable, vingui del PSOE, PP, Vox o Sumar".

Hueto i la seva companyia Teatre Defondo és un dels afectats per les cancel·lacions, en concret, de l'obra "Orlando", de Virgínia Woolf, per part de l'Ajuntament de Valdemorillo (Madrid), que va justificar la seva decisió per motius econòmics. Una altra de les obres cancel·lades ha estat "La mar: visió d'uns nens que no ho han vist mai", inspirada en la història del mestre republicà Antonio Benaiges, que ha enfrontat a PP i PSOE en el municipi burgalès de Briviesca. L'espectacle, creat per Xavier Bobés i Alberto Conejero -que s'anava a representar el 15 de juliol- explica la història del mestre, afusellat al juliol de 1936.

També en la Comunitat de Madrid, però a l'Ajuntament de la localitat de Getafe, el grup municipal de Vox ha exigit al Govern municipal, liderat pel PSOE, que retiri "les insinuacions sexuals" de l'obra de teatre "La Vilana de Getafe" ja que incorpora en l'escenari "representacions d'un penis i una vulva de considerable grandària, la qual cosa ha generat incomoditat entre uns certs espectadors i transeünts".

El cinema tampoc ha estat exempt de polèmica després que el portaveu del PSOE en Bezana (Cantàbria), Alberto García Onandía, critiqués la retirada de la pel·lícula infantil "Buzz Lightyear" de l'oferta de cinema d'estiu del municipi, la qual cosa ha atribuït a una "censura" de l'equip de govern de PP-Vox, perquè en el llargmetratge apareixen dues dones petonejant-se. Els organitzadors de la campanya han confiat que l'impacte d'aquesta acció de denúncia pugui ser prou important perquè faci que es "replantegin aquestes decisions i les que poguessin venir".