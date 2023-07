L’abadia de Montserrat i la cadena de supermercats Condis han signat un acord de col·laboració per mitjà del qual Condis farà possible la producció d’un documental sobre la vida monàstica a Montserrat. Aquest documental, que es titularà “El temps de Montserrat”, el dirigirà Carles Prats Puyalto, es presentarà en diversos festivals internacionals i es distribuirà a través dels grans mercats de l’audiovisual.

El llargmetratge tindrà una durada aproximada d’uns 90 minuts, es rodarà en 4K i en format de pantalla panoràmica, i serà en una de les primeres accions previstes arran de la celebració del mil·lenari de la fundació del Monestir, que tindrà lloc l’any 2025. D’aquesta manera, Condis es converteix en una de les principals empreses que participaran en la commemoració del Mil·lenari de Montserrat, un esdeveniment considerat d’especial interès públic, que comporta la participació privada en el programa de celebració i contribueix alhora al desenvolupament social i econòmic.

El CEO de Condis, Manel Romero, que s’ha mostrat molt satisfet per la signatura del conveni, ha manifestat: “La participació en l’impuls d’aquest documental és molt especial per a Condis, perquè és una iniciativa que vol donar visibilitat a la comunitat religiosa més important en la història de Catalunya i que, d’una manera o d’una altra, forma part de la vida de tots els catalans”. Per la seva banda, el P. Bernat Juliol, prior de Montserrat i Comissari del Mil·lenari, ha afirmat: “Ens alegra que una gran empresa com Condis pugui participar en un esdeveniment tan important com és el mil·lenari de Montserrat; i que, gràcies a la seva col·laboració, a través del documental es puguin arribar a difondre els valors d’una vida monàstica que ha romàs prop de mil anys en aquesta muntanya”.

El documental “El temps de Montserrat” pretén mostrar com és la vida quotidiana dels monjos de la comunitat benedictina de Montserrat durant les 24 hores del dia en diferents èpoques de l’any. A través del seus testimonis coneixerem per què van fer el pas d’entrar al monestir i van decidir canviar radicalment de vida; com organitzen la jornada i aprofiten el temps: el valor que té el temps per als monjos; es mostrarà el monestir portes endins i veurem com desenvolupen les tasques que tenen assignades; i com tota la seva vida gira al voltant d’un text, la Regla de Sant Benet, escrita en el segle VI, que és plenament vigent gràcies a les revisions corresponents que s’han anat fent durant els segles.

Montserrat i el seu Mil·lenari

El 8 de setembre de 2024 s’iniciaran els actes de celebració del mil·lenari de la fundació del Monestir de Montserrat, que s’allargaran fins el 8 de desembre de 2025. Entre els objectius del mil·lenari destaquen: difondre els valors que han inspirat la vida de Montserrat al llarg de deu segles; promoure la investigació científica sobre els diversos aspectes del patrimoni cultural i artístic de l’Abadia; potenciar l’activitat musical dins del Santuari com a part de la seva identitat, donant especial protagonisme a l’Escolania de Montserrat; o garantir la continuïtat i sostenibilitat de l’Abadia de Montserrat en termes econòmics, socials, culturals i espirituals. Per aquest motiu, Condis ha volgut contribuir en la difusió d’aquests valors a través del llargmetratge documental, que es presentarà a la tardor d’aquest any.