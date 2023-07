Una setmana, cinc cancel·lacions (una d'elles a Monistrol de Montserrat). L’ombra de la censura plana sobre el món de la cultura, que assisteix atònit a la suspensió des de dimecres passat de quatre obres de teatre i una pel·lícula infantil a cinc ajuntaments governats pel Partit Popular. A continuació, llistem els espectacles censurats:

Qui té por de Virginia Woolf?

La cascada de cancel·lacions va començar dimecres passat a Valdemorillo, on la regidoria de Cultura està digirida per Vox i l’ajuntament està en mans del PP. Allà estava previst la representació d’‘Orlando’, el clàssic de Virginia Woolf escrit fa gairebé un segle, el 1928. L’espectacle formava part de la programació del festival 7 Villas de la Comunitat de Madrid el pròxim novembre.

A més d’una indissimulada carta d’amor a Vita Sackville-West, amant i íntima amiga de Woolf, ‘Orlando’ és una novel·la protagonitzada per un jove aristòcrata que viatja a través dels segles (en viu ni més ni menys que cinc) canviant de sexe però sent la mateixa persona. Woolf, autora feminista on n’hi hagi, va idear aquest mecanisme per parlar de les dificultats cròniques de ser dona al llarg de la història.

Un monòleg sobre la bulímia, cancel·lat

A Palma de Mallorca, on governa el PP, han cancel·lat les tres funcions de ‘Nua’, un text d’Ann Perelló sobre els trastorns alimentaris, per no anar «en la línia» de la programació del nou govern. «No ens han donat gaire informació. No entenem la decisió. ‘Nua. Radiografia d’un trastorn’ tracta sobre els trastorns alimentaris, que no entenen de color polític. La salut mental és una cosa sobre la qual hem de parlar perquè ens afecta a tots», ha afirmat la dramaturga a les xarxes, que també interpreta aquest monòleg sobre la seva experiència amb la bulímia. L’obra es va estrenar a la Sala Flyhard de Barcelona. Perelló va guanyar el Premi a Millor Actriu concedit per ATAPIB, Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears.

Buzz Lightyear no li agrada al PP ni a Vox

La localitat càntabra de Santa Cruz de Bezama també ha saltat aquesta setmana als titulars després que el PP i Vox retiressin la pel·lícula infantil ‘Lightyear’ d’un cicle estiuenc a la plaça del poble, a l’aire lliure programat per l’anterior govern socialista. La pel·lícula, una preqüela de la taquillera saga ‘Toy Story’, la joia de la corona de Pixar, explica la història de Buzz Lightyear i en la qual apareix una relació entre dues dones, petó inclòs. La seva estrena mundial l’any passat va estar regada de polèmica perquè el petó de l’astronauta Alisha, la millor amiga de Lightyear, va provocar la seva censura a 14 països del Pròxim Orient com l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Kuwait, i en un grapat de països asiàtics, com Malàisia.

La història de Benaiges, el mestre català afusellat

També s'ha produït una cancel·lació a Briviesca, a la província de Burgos, una localitat de 6.000 habitants on governa el PP amb el suport de Vox i Ciutadans. El 15 de juliol s’havia de representar ‘El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca’, un text escrit i dirigit per Xavier Bobés i Alberto Conejero, Premi Nacional de Literatura Dramàtica el 2019, que va quedar finalista en els Premis Max i els Premis de la Crítica i es va poder veure la temporada passada al Teatre Nacional de Catalunya.

La peça recull la història d’un mestre català rural, Antoni Benaiges, que en la dècada dels 30 va ser destinat per fer classes a Bañuelos de Bureba, a cinc quilòmetres de Briviesca. Allà va comprar una màquina d’imprimir i un gramòfon i va començar a gravar i publicar les emocions i somnis dels alumnes de la seva escola, a qui va prometre un viatge perquè coneguessin el mar. La visita no es va produir mai perquè Benaiges va ser afusellat al començar la Guerra Civil, el 1936, pel seu compromís amb els ideals republicans.