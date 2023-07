"Al final, aquest estiu jo faré 60 bolos i no en vindrà d'un. Però són les maneres. És una vergonya veure com es maltracta els artistes. Avui m'ha tocat a mi però demà serà algun altre". Ho explicava aquest vespre a Regió7 l'actor Fel Faixedas, en conversa telefònica, després que pengés a les xarxes que l'espectacle que havia de fer el 21 de juliol a Monistrol de Montserrat per festa major, Faixedas i Punt. Un monòleg o una roda de premsa, havia estat "cancel·lat pel nou govern del PP" que lidera l'alcaldessa Núria Carreras. Ella mateixa ha assegurat a aquest diari que dir-ne cancel·lació és "mentida" perquè "no hi havia cap contracte signat" amb Faixedas. Però l'anterior alcalde de Monistrol, Joan Miguel (ERC), ha desmentit totalment Carreras: "Jo mateix el vaig signar". El contracte, però, no va arribar a l'artista. La intenció de Miguel és entrar demà mateix una instància a l'Ajuntament sol·licitant "l'expedient i la documentació" referent al contracte que des de l'ajuntament no es va enviar. Per a Miguel, l'actuació de la nova alcaldessa és "poc ètica: quan vam arribar nosaltres al consistori fa vint anys la festa major ja estava organitzada i no vam tocar ni un punt ni una coma, el que no estava signat, estava compromès. I ho vam mantenir. Però aquest no és el cas de Faixedas".

Faixedas ha explicat a aquest diari que té els mails de fa quinze dies on es diu que la contractació del bolo ja estava signada: "Faltava rebre'l" i dilluns "ens van dir que l'actuació no es feia". Un contracte negociat entre el representant de l'artista i la productora d'espectacles Setena Regió, amb qui l'anterior consistori havia contractat diversos muntatges per la festa major. Ho confirma l'exalcade: "Vaig signar l'actuació de Swing Latino, Fel Faixedas i el grup Paris la Nuit", explica Miguel. Carreras confima el contracte en vigor de Swing Latino i explica que "si havien emparaulat l'actuació de Faixedas, no ho sé, però signada no estava perquè, si no, m'agradi o no, l'administració si cancel·la ha d'indemnitzar". Segons Carreras, a ella no li ha trucat "ningú" de l'oficina de Faixedas per parlar-hi directament. Sí que han parlat "amb secretaria i els han dit que no hi havia res signat", repeteix. El que Carreras sí que reconeix que ha cancel·lat i indemnitzat són les Jornades Folklòriques previstes per a la Diada de l'11 de Setembre, ja contractades: "És cert, volem que Monistrol de Montserrat celebri la Diada d'una altra manera. Soc del PP però molt catalana".

Per a Faixedas, avui li ha tocat a ell: "Entenc que a aquesta gent jo no els agradi i entenc que no em contractarien mai però em sap molt greu, d'una banda, per la part del poble a qui sí que els agradaria veure l'espectacle i, de l'altra, pel poc respecte que tenen a les institucions. Governen amb ganes de venjança: O ets un dels seus o no vindràs". L'actor té claríssim que encara que ara "em truquessin de l'Ajuntament per dir-me que tot ha estat un malentès, no vindria". Però "si ho organitzés qualsevol associació o entitat del poble que se sentís perjudicada per l'actitud del consistori t'asseguro que ens posaríem d'acord molt ràpid". No dubta, diu novament, que "demà li tocarà a un altre. Aquesta gent entra a fer mal".