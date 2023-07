La poeta Anna Campillo (Mollet del Vallès, 1968) ha mort. Llicenciada en Filologia Anglo-Germànica per la UAB i autora de ‘Trencadissa’ (Trípode), Campillo va guanyar el 38è Premi de poesia Miquel Martí i Pol i el 13è Certamen Literari de Relat Breu de Santa Eulàlia de Ronçana. La Fundació Miquel Martí i Pol ha anunciat, a través de les xarxes socials, que amb el vistiplau de la família i amb tot el respecte, publicarà, conjuntament amb Pagès Editors, l’obra ‘Udol i llop’ “el més aviat possible”.

L’editorial Trípode ha escrit a la seva xarxa social: “Anna, ens vas enamorar com a poeta, però sobretot per com eres: tranquil·la, agradable, sempre amb un somriure sincer i amb les paraules justes i precises. Eres llum i et feies estimar. Gràcies pel teu llegat en forma de versos. No tʼoblidarem mai”.

“Estimem-nos amb urgència: / S’està girant vent del nord / I encara no ens hem tastat la pell”



Ens ha deixat Anna Campillo. Gran pèrdua.

L’any passat havia publicat amb @Ed_Tripode el poemari “Trencadissa”. pic.twitter.com/Nfy9OM1hwc — Josefina Maymó (@JosefinaMaymo) 5 de julio de 2023

Llicenciada en Filologia Anglo-Germànica per la UAB, va treballar en aquesta universitat com a professora associada. Ha participat en projectes com ara l’antologia ‘Poesia anglesa i nord-americana contemporània’ (Edicions 62, 1994) i el 2022 es va publicar el seu primer poemari, ‘Trencadissa’ (Trípode) i va guanyar el 13è Certamen Literari de Relat Breu de Santa Eulàlia de Ronçana. També va quedar finalista en el Certamen de Poesia Pare Miret.