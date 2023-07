Nascut el 2001, de pares músics, el calderí Cesc Badia no va necessitar fer la tradicional roda d'instruments quan era petit per decidir, als 7anys, que volia tocar la trompeta. Senzillament, la va escollir. I fins ara. Aquest dijous, aquest jove de 21 anys, serà l'artista emergent al Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós, un certamen que arriba a la seva 29a edició i que s'inaugurarà als Jardins de Sant Benet amb el prestigiós i renovador quartet de saxofons Kebyart, formació que apadrinarà al compositor i trompetista bagenc. El concert, titulat A piacere, començarà a les 22.15 h esperant, com explica la mezzosoprano i promotora del certamen Mireia Pintó, una nit serena. Climatològicament parlant.

Amb una "carrera espectacular" i amb concerts a les millors sales d'Europa, aquest dijous hi haurà a Sant Benet "molt talent jove a escena", remarca Pintó. Una de les línies del veterà certamen bagenc és, precisament, donar suport a joves promeses de la música, servir de "plataforma" per a la seva carrera i, sobretot, apunta, fer-ho "al costat de músics reconeguts, artistes amb una important trajectòria que apadrinin els qui comencen". És el cas de Kebyart, quatre joves músics apassionats de la música de cambra - Pere Méndez, saxo soprano; Víctor Serra, saxo alt; Robert Seara, saxo tenor i Daniel Miguel, saxo baríton- que ofereixen un enfocament creatiu i obert del repertori. I no només això, ressalta Badia. Per què, com diu, «quatre saxos i una trompeta no és una formació habitual». Però avui l’escoltaran.

Format a l'Escola de Música de Navarcles, al Conservatori de Manresa i, finalment, a l'ESMUC, on s'acaba de graduar en grau de Trompeta en especialitat de música moderna, per al calderí, el més emocionant de la vetllada d'aquest dijous és que "un grup de la projecció de Kebyart toqui música escrita per mi. És una sort enorme". I malgrat que des dels 16 anys Badia puja als escenaris, el concert de Sant Fruitós el viurà com "el meu primer concert de clàssica professional". Han estat assajant aquests dies i l'experiència ha estat "molt bona". Ell, de formació jazzística; ells, de clàssica. Com ho abordaran?. "Amb una mica de cadascú", riu Badia. El mite de Persèfone -la formació de la primavera- és el títol de l'obra del calderí que s'estrenarà dijous, escrita expressament per al festival i pensada "per a quartet de saxos i trompeta". Així, diu, "l'obra té un caràcter" on predomina "la clàssica, no hi ha swing i els moviments segueixen el cànon de la música clàssica". A la peça de Badia la precedirà una primera actuació de Kebyart amb obres de Bach (Passacaglia i Fuga en do menor, BWV 582) i Mozart (Quartet ‘Dissonàncies’ KV 465 en do major) arranjades per ells mateixos; després, Pérez-Villegas i Garcia Lorca (Sólo el misterio, a partir de les Canciones antiguas españolas, en un encàrrec de la formació). Tancaran el concert Kebyart i Badia amb Suite Davis, temes del gran trompetista i compositor de jazz nord-americà arranjades pel músic bagenc.

Explica Badia que el concert d'aquest dijous és "una oportunitat" per fer un pas més cap a la "professionalització. És una manera que et coneguin i el situïn al mapa", abans de viatjar cap a Suïssa on farà un doble màster de composició i interpretació de trompeta. L’objectiu? «Guanyar-me la vida amb la música». Ell es veu com un músic «polivalent» amb ganes de connectar amb tots els estils. «En els darrers anys he tirat més cap al jazz però la meva parella és violinista clàssica i hi he reconnectat». Per al calderí, el de Sant Fruitós és un festival que «tothom hauria de valorar molt més, sobretot la gent de casa per la possibilitat de tenir a tocar concerts amb artistes de projecció internacional».

La idea que Cesc Badia pugés a l'escenari del Festival de Sant Fruitós va partir de Mireia Pintó. Viuen al mateix poble i tot i no haver coincidit com a professora i alumne a l'ESMUC es coneixen del centre d'ensenyament: "Kebyart és un grup amb una gran apertura de mires i el Cesc és una promesa. Vaig pensar que s'hi entendrien", diu Pintó. I així ha estat. El festival, que ha tornat a incorporar concerts amb formacions més àmplies després de la pandèmia i que busca, tant en formats petits com més grans "la varietat de la música vocal i instrumental", diu Pintó, té un pressupost de 45.000 euros. Per a Pintó, tot i recuperar aforaments habituals (el festival té fidels seguidors), el món de la cultura "viu un moment estrany: sort en vam tenir durant la pandèmia però els artistes tenim la sensació, ara, que hi ha hagut un punt de retrocès".

A més de Kebyart i Cesc Badia, el certamen continurà amb "Quartets vocals amb piano", amb la soprano Marta Mathéu; la mateixa Pintó; el tenor sallentí Roger Padullés, el baríton Joan Martín-Royo i el pianista Jordi Domènech (13 de juliol); l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, amb el pianista Vladislav Bronevetzky en un homenatge a Alícia de Larrocha (20 de juliol) i el programa "Homenatges centenaris" a les cantants Maria Callas, Victòria dels Àngels i la manresana Margarida Elías a càrrec de la soprano Raquel Lojendio i la pianista Irene Alfajeme (27 de juliol).

Entrades

Les entrades es poden adquirir al preu de 25 euros per cada concert (amb un abonament de 80 euros) a www.festivalsantfruitos.com o bé a Foto Isidre de Sant Fruitós, com a les taquilles del Kursaal de Manresa. Els subscriptors de Regio7 poden adquirir-ne dos al preu d'una.